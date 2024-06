Sedmi dan evropskega prvenstva: Slovenci proti Srbom, derbi skupine B

Vznemirljivi šesti dan evropskega prvenstva se je začel s tekmo med Hrvaško in Albanijo, v kateri je večino tekme kazalo na albansko zmago, po napeti končnici pa sta obe ekipi odnesli točko. Hrvati imajo sedaj težko pot do avtomatske uvrstitve, ki so si jo že prislužili Nemci. Na drugi tekmi dneva so z 2:0 premagali Madžare. Z neodločenim izidom se je končala tudi večerna tekma med Škotsko in Švico.

Slovenija – Srbija (15.00, Allianz Arena, München, sodnik I. Kovacs)

Danska – Anglija (18.00, Frankfurt Arena, Frankfurt, sodnik A. S. Dias)

Drugi dvoboj skupine C med Angleži in Danci bo ponovitev polfinala zadnjega eura. Takrat so bili po podaljških uspešnejši Angleži, ki so večkrat slavili tudi na medsebojnih obračunih med obema reprezentancama. Danci bodo upali na presenečenje proti favoriziranim Angležem, ki si bodo predvsem želeli boljše predstave kot v tesni zmagi proti Srbom.

Angleži so na prvi tekmi po golu Juda Bellinghama tesno premagali Srbe. FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

Španija – Italija (21.00, Veltins Arena, Gelsenkirchen, sodnik S. Vinčić)

Reprezentanci Italije in Španije se bosta pomerili že na petem zaporednem euru. Na zadnjih dveh srečanjih so bili zmagoslavni Italijani, ki so v polfinalu zadnjega evropskega prvenstva Špance premagali po streljanju enajstmetrovk. Obe reprezentanci sta uspešno prestali prvo preizkušnjo prvenstva, Španci so s 3:0 premagali Hrvate, Italijanom pa se je uspelo zbrati po najhitrejšem prejetem zadetku v zgodovini tekmovanja.