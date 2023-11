Slovenski fotograf in umor ameriškega predsednika

Pred 60 leti, 22. novembra 1962, je bil v Dallasu ubit ameriški predsednik John F. Kennedy. Arne Hodalič, fotograf, novinar, urednik, biolog, potapljač (in še marsikaj), je trideset let po atentatu odpotoval v Teksas in obiskal lokacije, povezane s predsednikovim umorom. Poiskal je priče dogodka, z njimi govoril in jih fotografiral. Obiskal je Kennedyjevo knjižnico v Bostonu in brskal med dostopnim besedilnim gradivom ter starimi fotografijami.

V Washingtonu je obiskal pokopališče, kjer je pokopan umorjeni predsednik. Trkal je na vrata, za katerimi so bivali pripadniki Kennedyjevega klana, in se pustil odgnati. V času, ko ni bilo svetovnega spleta, je informacije iskal na staromoden način – z osebnimi obiski, telefonskimi klici ...

Hodaličevo reportažo je objavilo več deset revij po celem svetu. V pogovoru, ki je pred 60. obletnico atentata potekal v Cankarjevem domu, je Hodalič pokazal serijo tri desetletja starih diapozitivov. Hkrati pa je razložil, kako je reportaža nastala. V tistem času je sodeloval z eno od francoskih agencij, ki so razpečevale fotoreportaže in zagotavljale denar za pot.

Čas, ko je reportaža nastala, se zdi povsem nenavaden, saj leta 1993 še ni bilo digitalnih fotoaparatov. Fotografi so film, vstavljen v fotoaparatu, uporabljali z razmislekom.