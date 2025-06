Slovenski razkol v Bruslju glede obsodbe komunizma

V nadaljevanju preberite:

V očeh Romane Tomc bo sprejetje resolucije evropskega parlamenta o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji zgodovinski dosežek. Evropska poslanka SDS si je več kot leto dni prizadevala, da bi peticija zgodovinarja Mitje Ferenca dobila takšen epilog. Besedilo že pripravljene resolucije bo predvidoma 24. junija potrdil parlamentarni odbor za peticije (PETI), julija pa bi jo potrdili še na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta.

Za slovenske poslance iz vrst socialistov, liberalcev in Zelenih je besedilo resolucije preveč revizionistično. Nezadovoljni so tudi, ker desna stran – odbor PETI vodi poljski konservativec Bogdan Rzońca – ni želela privoliti v vključitev konteksta, ki je pripeljal do povojnega dogajanja. Tudi njihovi predlogi, da bi vključili druge žrtve pobojev (ustaše, četnike, nemške vojake), niso bili uslišani.