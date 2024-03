SNG Drama bo protipotresno zaščitena, UKC pa ne

V nadaljevanju preberite:

Za razliko od Slovenskega narodnega gledališča Drama v Ljubljani, ki ga bodo v prenovi tudi protipotresno zaščitili, češ da je to nujno, saj je Ljubljana potresno ogrožena, glavna stavba UKC, kot kaže, ne bo zaščitena pred potresom. Čeprav protipotresna zaščita v prvotnih načrtih ni predvidena, se je lani vladni urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ), ki vodi vse naložbe v zdravstvu, na predlog izvajalca del in uporabnika strinjal s protipotresno zaščito, a denarja za dela ni zagotovil.

Za nadaljevanje začetih prenov stavb UKC je nujno potrebna tudi modularna bolnišnica, a na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da »dokončna odločitev o postavitvi modularne bolnišnice še ni sprejeta«. Ker je med nadaljnjo prenovo glavne stavbe in drugih klinik bolnike treba preseliti, se ob dejstvu, da se vlada še ni odločila za gradnjo modularne bolnišnice, kamor bi jih selili, zastavlja vprašanje, ali dejansko ustavljajo oziroma prelagajo prenovo UKC?