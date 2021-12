So tudi vaš dom obiskale Golaznice iz Kotnega Dola?

Tega se včasih prepozno zavemo (ob pojavu kondenzata na oknih, plesni v vogalih ali ob slabih vonjavah, ki ostanejo po kuhanju), kar pomeni, da v svoj dom nenamerno spustimo Golaznice iz Kotnega Dola. Poglejmo, kdo so, kako nepovabljeni gosti pridejo v naše domove in kako se jih lahko znebimo.

mokrOTO predstavlja VLAGO

FOTO: Airabela

Nepridiprav mokrOTO se največkrat pojavi v zimskih mesecih in se najraje smuka okrog oken. Kapljice in manjše lužice so edina sled, ki ostane za njim. Njegova najboljša prijateljica je gljIVA.

Vlaga se najlažje opazi kot nabran kondenzat na oknih. Takšno nabiranje vlage je posledica toplotne razlike med zunanjo in notranjo temperaturo, ki na stiku ustvari vodne kapljice. Če je stopnja vlažnosti previsoka, jo lahko znižamo z odpiranjem oken, vendar tako tudi izgubimo toploto. Če želimo zagotoviti enakomerno prezračevanje, je dobra odločitev vgradnja lokalne prezračevalne naprave z rekuperacijo toplote, ki zrak filtrira in avtomatično uravnava stopnjo vlage v zraku.

gljIVA predstavlja PLESNI

FOTO: Airabela

Gospodična gljIVA je zelo sramežljiva in se najraje skriva v kakšnem kotu za omaro. Njen najboljši prijatelj je mokrOTO in skupaj sta res zoprn par, ki nam lahko močno zagreni življenje.

Pojav plesni je problematičen za vse, še posebej za osebe s kroničnimi boleznimi dihal in alergijami. Plesni so povsod okoli nas, uspevajo pa pri visoki relativni vlažnosti. S sproščanjem mikotoksinov povzročajo okužbe dihal in druge zdravstvene težave. Pri pojavu plesni v bivalnih prostorih je pomembno, da najprej fizično odstranimo vidne sledove plesni, spor plesni pa se iz zraka znebimo z ustreznim prezračevanjem s prepihom, še učinkoviteje pa s filtracijo zraka s pomočjo prezračevalne naprave.

smRADO predstavlja NEPRIJETNE VONJAVE

FOTO: Airabela

Golaznica smRADO nas ponavadi obišče čez vikend, po kosilu. Pretakne celo hišo ali stanovanje in njegov omamni vonj nas spominja nanj še nekaj dni. "Vonj pražene čebule" je njegova najljubša dišava.

Neprijetne vonjave v stanovanju so lahko posledica več stvari – dve med njimi sta vlažno in plesnivo stanovanje, lahko pa neprijetne vonjave ostanejo v naših domovih po kuhanju ter izvirajo iz smeti ali odtokov. Smradu in neprijetnih vonjav se lahko začasno znebimo z zračenjem z odpiranjem oken, kar pa je kratkotrajna in energetsko neučinkovita rešitev. Izmenjava zraka s prezračevalno napravo pa je učinkovit ukrep, ki z menjavo notranjega in zunanjega zraka poskrbi za svež zrak v zaprtih prostorih.

Prezračevalna naprava SIKU. SIKUrna rešitev.

SIKU lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo je elegantna in hitra rešitev za težave, ki jih povzroča slab pretok zraka v prostorih, kjer si želimo mikroklimo z izravnanim nivojem vlažnosti in redno menjavo zraka, prilagojeno našim željam. Odlikujejo ga močan in tih motor, nastavljiv pretok izmenjave zraka, ki prilagodi klimo našim željam, enostavno čiščenje in vzdrževanje ter preprosta uporaba. Prezračevalni sistemi SIKU imajo ustrezne certifikate, ki zagotavljajo ustrezno mehansko prezračevanje prostorov in poskrbijo za varnost brez virusov v prostoru ter zagotavljajo energetsko učinkovito izmenjavo zraka s samodejnim zapiranjem lopute. Mogoče ga je vgraditi tako v starejše objekte kot novogradnje.

FOTO: Airabela

Več informacij o primerni rešitvi za svoj dom lahko dobite na golaznice.airabela.si, kjer najdete tudi zabavne naloge za krajšanje dolgih zimskih večerov, ali pri podjetju Airabela, ki je pooblaščeni distributer klimatskih, ogrevalnih in prezračevalnih sistemov za stanovanjske in poslovne objekte. Obiščite jih v salonu, kjer si lahko izdelek ogledate in najdete rešitev, ki vam bo najbolj ustrezala. Podjetje Airabela ima razvejano mrežo monterjev, z veseljem vam bodo priporočili najustreznejšega.

