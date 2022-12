Sodniki bi plače urejali s pravosodnim ministrstvom

V nadaljevanju preberite:

Nesprejemljivo je, da se vprašanje sodniških plač ne zmore enkrat za vedno urediti dostojno in tako, kot pritiče sodniškemu poklicu, je predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič kritičen do pomanjkanja razumevanja za odpravo nesorazmerij v primerjavi z drugimi funkcionarji in tudi javnimi uslužbenci. Nezadovoljstvo med sodniki je, kot smo poročali včeraj, privedlo do pozivov k stavki, ki pa ji niso vsi naklonjeni.