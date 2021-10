Soglasje, da je nujno področje urediti sistemsko

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so prvi osnutki začeli nastajati že pred skoraj dvema desetletjema, je danes prvič kak predlog zakona o dolgotrajni oskrbi prišel na poslanske klopi. Prav nihče ne dvomi o nujnosti sistemske ureditve tega področja, ki se prej ali slej dotakne slehernega prebivalca, marsikdo pa je prepričan, da rešitve, ki so si jih tokrat zamislili na ministrstvu za zdravje, to nikakor niso.

Kot posebej problematično izpostavljajo, da vzpostavitev novega stebra socialnega zavarovanja, ki bo zagotovila vzdržen vir financiranja, prepušča naslednji vladi. Kljub številnim pripombam pa vse kaže, da bo predlog uspešno prestal prvo branje v državnem zboru.