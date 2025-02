Šole in vrtci imajo redne preglede požarne varnosti

V osnovnih šolah in vrtcih izvajajo redne preglede požarne varnosti skladno z veljavno zakonodajo, so za STA pojasnili v skupnosti občin in združenju mestnih občin. Zato so v občinah prepričani, da razloga za skrb ni. Občine se glede na aktualne razmere lahko odločijo za dodatne preglede objektov in preverjanje požarne varnosti, so še pojasnili.

Po nedavnem požaru v dijaškem domu v Ljubljani se je odprlo tudi vprašanje požarne varnosti v osnovnih šolah in vrtcih. Na vprašanje, ali bodo občine morda dodatno pregledale požarno varnost teh objektov, so za STA iz Skupnosti občin Slovenije odgovorili, da se te lahko odločijo za dodatne preglede objektov in preverjanje požarne varnosti, pri čemer se vsaka občina samostojno odloča o obsegu in načinu izvedbe teh aktivnosti.

Informacij, katere občine ali koliko se jih bo za to odločilo, na skupnosti občin nimajo.

»Vse novogradnje vrtcev in šol so zasnovane in zgrajene v skladu z najnovejšimi gradbenimi in požarnovarnostnimi standardi, ki vključujejo požarno odporne materiale, sodobne sisteme za zaznavo in gašenje požara ter ustrezne evakuacijske poti, kar zagotavlja visoko raven varnosti za otroke in zaposlene,« so zapisali.

Bistvena razlika med dijaškimi domovi in vrtci oziroma šolami je ta, da v dijaških domovih bivajo dijaki tudi ponoči, vrtci in šole pa delujejo podnevi in ob prisotnosti vzgojiteljev oz. učiteljev ter ponekod tudi varnostnikov, so za STA poudarili v združenju mestnih občin.

Poudarili so še, da občine skupaj z vzgojno-izobraževalnimi zavodi skrbijo za ustrezno požarnovarnostno politiko, pri čemer sodelujejo z gasilskimi enotami, pristojnimi inšpekcijskimi službami in strokovnjaki za varstvo pred požarom. V okviru svojih zmožnosti vlagajo v izboljšave in prenove starejših objektov ter nadgradnjo požarnih sistemov, so navedli.

Kot so še poudarili, vzdrževanje in zagotavljanje požarne varnosti v teh objektih poteka skladno z veljavno zakonodajo in predpisi, ki določajo obveznost rednih pregledov, vzdrževanja sistemov požarne zaščite ter izvajanja požarnih vaj, zato verjamejo, da razloga za skrb ni.

Tudi v Združenju mestnih občin Slovenije zagotavljajo, da je v vrtcih in osnovnih šolah požarna varnost ustrezno zagotovljena in skladna s področno zakonodajo. Stopnja tehnične požarne opreme je med posameznimi objekti različna, ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti pa so temu prilagojeni, so pojasnili.

V objektih izvajajo redne preglede požarne varnosti, izvajajo požarne vaje, usposabljajo zaposlene, odgovorne osebe so vodje javnih zavodov, so zapisali. Pri celovitih prenovah vrtcev in šol vgrajujejo nove varnostne rešitve. Dodatni pregledi objektov po navedbah združenja mestnih občin trenutno niso potrebni, v primeru spremembe predpisov pa bodo izvedli prilagoditve.

