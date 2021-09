Šolsko leto je čas za nov začetek

FOTO: Aleš Fevžer

FOTO: OKS

V tem času bodo po vsej Sloveniji potekale številne športne prireditve in predstavitve različnih športnih vadb, marsikatera bo brezplačna.Ponuja se priložnost, da poskusimo različne športe in si izberemo tistega, ki nas najbolj pritegne. Koledar prireditev je na voljo naPrimerna telesna zmogljivost je izrednega pomena za visoko kakovost življenja. Ne le ker lažje premagujemo vsakodnevne napore, temveč tudi zato, ker nam športna vadba pomaga pri ohranjanju duševnega in telesnega zdravja ter krepi naš imunski sistem.Številne iniciative nas opozarjajo, da je pomembno skrbeti za svoje zdravje in dobro počutje. Evropski teden športa, ki ga vsako zaznamujemo med 23. in 30. septembrom, je vseevropska iniciativa in poteka v 42 državah Evrope. Tudi v Sloveniji. Izkoristite jo.Naročnik oglasne vsebine je Olimpijski komite Slovenije