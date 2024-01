Spodkopavanje temeljev modernega gospodarstva

V nadaljevanju preberite:

Ko sta leta 2021 združenje Sazor, ki kolektivno upravlja pravice avtorjev in založnikov za reprodukcijo, in Gospodarska zbornica Slovenije podpisala skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del, nas je poteza uvrstila med razvite države, kot so Francija, Nemčija in Švica, kjer gospodarski in avtorski sektor dobro sodelujeta.

Toda nekaj let pozneje je jasno, da stvari niso tako rožnate. Številna od skoraj 50 tisoč podjetij se plačilu nadomestila za avtorske pravice izogibajo, čeprav gre za simbolne zneske, sporazum, ki zajema avtorska dela s področja književnosti, znanosti in publicistike ter njihove prevode, pa spodkopava tudi pravno nezavezujoče mnenje Urada RS za intelektualno lastnino.