Sporočilo politiki – narava ni igrišče

V nadaljevanju preberite:

Zadnja raziskava agencije Valicon je pokazala spremembe v javnem mnenju, saj se v ospredje vse bolj prebija tema podnebnih sprememb. Te skrbijo 38 odstotkov državljanov, delež se je od marca celo podvojil. Preverili smo, kako je slovenska politika, predvsem vlada oziroma koalicijske stranke, pripravljena na izziv konkretnejše implementacije ukrepov za blaženje podnebnih sprememb.

»Med volilno kampanjo smo edini opozarjali, da se ne pogovarjamo o najpomembnejši temi, to je prilagoditvi načina življenja na podnebne spremembe in na to, kako jih bomo preprečili. Smo namreč zadnja generacija, ki to še lahko naredi,« se je na letošnjo volilno kampanjo pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami ozrl Uroš Macerl, sopredsednik zelene stranke Vesna, ki se ji ni uspelo uvrstiti v državni zbor.