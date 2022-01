Sprejema politično različnost, a si pridružuje pravico do svojih stališč

V nadaljevanju preberite:

Mateja Kotnik se je z Aljažem Verhovnikom pogovarjala o njegovi službi pri borcih, zakaj med mladimi ni več aktivnih državljanov, o domoljubju in tovarištvu ter o tem, kako, če sploh, bo unovčil kapital, ki si ga je nabral s civilnodružbenim delovanjem za tretjo razvojno os.

Z borčevsko organizacijo je prišel v stik na eni od prireditev. »Star sem bil šestnajst let. Organizacije nisem dobro poznal, zelo natančno pa sem vedel, za kaj se zavzemajo. Postal sem član. NOB je namreč najbolj prelomno obdobje v slovenski zgodovini.«

Z delovanjem v mladinski iniciativi za tretjo os si je pridobil precejšen kapital. Kdaj in kako ga bo unovčil, če sploh, se še ni odločil. V predvolilnih obdobjih je do njega prišlo kakšno strankarsko povabilo, a ga je zaradi delovanja v mladinski iniciativi zavrnil in ocenil, da je prišlo ob neprimernem času. Politično prihodnost pušča odprto.

Po njegovem bi bilo dobrodošlo, če bi čim več ljudi delovalo kot aktivni državljani. »Državi odgovarja čim več apatije, čim manj zainteresiranosti, čim bolj sprta družba, ker jo tako lažje obvladuje. Mlade intelektualce trenutna situacija, v kateri prevladujeta sovražni govor in nestrpnost, odvrača od delovanja v politiki. »V zadnjem obdobju se kompetentni ljudje umikajo iz javnega življenja in to me zelo skrbi.