Ne le anticepilci, ampak tudi mnogi, ki jim trpi posel zaradi PCT ukrepov

Delova komentatorjainsta tokrat govorila predvsem o strukturni sestavi sredinih protestnikov in koga predstavlja gibanje Resni.ca. »Ta skupina je izrazito drugačna od skupine, ki se že več kot 70 tednov zbira ob petkih in je znana pod psevdonimom 'Kolesarji',« je dejal Žerdin.»Anticepilstvo je raznorodno in se prekriva samo v določenih temah, kar sicer sporočajo petkovi kolesarji. Gospod, ki se kaže kot organizatorj anticepilcev, ima verjetno dvojno vlogo; na eni strani je zasidran v desnem populizmu, a je hkrati zmožen motivirati tudi leve volivce. Morda gre za dogovorjen projekt upehane Jelinčičeve stranke v povezavi z vlado, konkretno z,« je opozoril Markeš. Žerdin je zraven dodal, da se vodja Resni.ce trenutno izjavlja proti vladi, vendar Markeš opozarja, da gre za »nameštalko«.V nadaljevanju je Žerdin izpostavil izrazito heterogenost sredinih protestov: »Poudariti je treba, da ne gre nujno samo za anticepilsko gibanje, ampak gre verjetno tudi za ljudi, ki jim trpi posel zaradi PCT ukrepov, denimo gostince. S transparentov se da razbrati, da so zraven teoretiki zarot, zaznali pa smo tudi prisotnost nogometnih huliganov.«O gibanju Resni.ca sta Delova komentatorja poudarila, da gre za stranko s samo eno programsko točko. »Takšne stranke na volitvah praviloma nimajo večje vrednosti,« poudarja Žerdin, Markeš pa je dodal: »V Sloveniji se pred volitvami strukturirata dva velika bloka, na eni strani KUL iz opozicije, na drugi pa vlada s samo eno kratico - SDS.«Še več pa si oglejte v videu.