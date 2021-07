STA že osmi dan brez odgovora

Mineva že osmi dan, odkar je STA pozvala vladno stran, naj pripravi nov krog usklajevanj glede pogodbe o financiranju javne službe za to leto, sporoča Slovenska tiskovna agencija (STA) medijem. Od dne, ko je STA sporočila, da po sodnem zadržanju vladne uredbe o STA ne sme in ne more podpisati pogodbe, za katero je Ukom zahteval, da jo podpišejo v enem dnevu, od slednjega še vedno ni odgovora.



Agencija ni privolila v zahtevano naglico. Predlagana pogodba bi bila za družbo STA škodljiva, upravno sodišče pa je tudi zadržalo vladno uredbo, na katero se je skliceval pogodba. Škoda, ki bi jo v primeru podpisa takšne pogodbe utrpela STA, se meri v več sto tisoč evrih, zatrjujejo.



Brez odgovora vladne strani ostaja tudi pričakovanje STA, da bo brez vsakršnega pogojevanja še pred začetkom pogovorov o novi vsebini pogodbe nakazan predujem v obljubljeni višini 845.000 evrov. STA je sicer omogočila dostop do želene dokumentacije in na svoji spletni strani vzpostavila ločeno prikazovanje vsebin javne službe.



Direktor STA je danes predstavnika ustanovitelja znova tudi opozoril, da so sklepi nedavne skupščine STA, ki temeljijo na zadržani vladni uredbi, nezakoniti.



Ne glede na pravni okvir, ki ureja delovanje STA in navedeno odločitev sodišča, je Ukom v zadnjem tednu zavrnil tudi plačilo nadomestila agenciji za junij, še pravijo v STA.



STA že 208 dni, torej več kot pol leta, ostaja brez zakonsko predpisanih sredstev za delovanje, ki predstavljajo polovico prihodkov na letni ravni.

