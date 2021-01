Pouk bo od torka dalje potekal po tako imenovanem modelu C

Statistika testiranj v sredo

V sredo so opravili 4813 PCR -testov, potrdili so 1166 novih okužb, delež pozitivnih je tako znašal 24,2 odstotka. Opravili so 6787 hitrih antigenskih testov in potrdili 279 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 4,1 odstotka.

Vlada je zaradi izboljševanja epidemioloških razmer v državi v sredo na večerni seji sprostila nekatere ukrepe. FOTO: Leon Vidic/Delo



Spet se odpirajo smučišča in nekatere trgovine

Vlada je zaradi izboljševanja epidemioloških razmer v državi v sredo na večerni seji sprostila nekatere ukrepe, o čemer bodo po napovedih premierapodrobnosti danes predstavili posamezni ministri. V devetih od dvanajstih slovenskih statističnih regij naj bi v torek znova začele delovati osnovne šole za učence prve triade in vrtci.Ministrica za šolstvoje na današnji novinarski konferenci povedala, da bo od torka naprej v rdečih regijah (v črnih še ne) znova stekel pouk za učence prve triade, za nujno varstvo bodo še naprej odprti tudi vrtci, prav tako se bodo odprla vrata laboratorijev za nujne laboratorijske vaje. V ponedeljek bodo vsi zaposleni v šolstvu opravili hitro testiranje po vnaprej pripravljenem protokolu ministrstva za zdravje. Testiranje za šolnike, ki bodo izvajali izobraževalno dejavnost, je obvezno.Pouk za učence prvih treh razredov bo potekal po modelu C, je potrdila ministrica: »Pouk po tem modelu predvideva homogene skupine, ki se med seboj ne mešajo. Šole morajo izdelati natančne protokole za potek pouka v obveznem in razširjenem programu.« Učenci se bodo morali med odmori zadrževati v matičnih učilnicah, če je možno, naj tam tudi malicajo. Športna vadba bo potekala v telovadnicah, a tudi tam se ne bodo smeli mešati različni oddelki.Posnetek novinarske konference si lahko ogledate tu:Model C sicer po ministričinih besedah ni novost, izvajali so ga spomladi in nato ponovno v začetku jeseni, dokler se učenci niso znova vrnili na izobraževanje na daljavo. Kako velike bodo skupine, je odvisno od vsake šole, je dejala Kustečeva.Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ, da bi tako preprečili širjenje okužb s koronavirusom. Vsi zaposleni bodo morali ves čas nositi maske, učenci in učenke prve triade pa le zunaj mehurčka oziroma matičnih učilnic. Šole in vrtci bodo danes dobili poziv glede morebitnih potreb po dodatnih zalogi zaščitnih mask.Vlada je včeraj sprejela tudi odlok, s katerim se od sobote dalje v devetih regijah ponovno odpirajo smučišča oziroma žičniške naprave. Še vedno bo treba upoštevati vsa priporočila NIJZ in izpolnjevati pogoj, da upravljavec smučišča zagotovi hitro testiranje. Uporaba žičniških naprav bo še vedno dovoljena torej le za tiste, ki bodo lahko dokazali, da niso pozitivni na koronavirus. Izvid ne bo potreben zgolj za profesionalne športnike in spremljevalno osebje, je pojasnil minister za infrastrukturoOdpirajo se tudi nekatere storitvene in trgovinske dejavnosti, in sicer specializirane prodajalne z otroškim programom, avtoservisi in servisi koles, a tudi te le v devetih regijah z boljšo epidemiološko sliko. V teh so znova dovoljene tudi premične stojnice s kmetijskimi pridelki. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvuje pojasnil, da je prodaja otroških oblačil dovoljena le v specializiranih prodajalnah, ne pa tudi v živilskih trgovinah.Ko bodo epidemiološke razmere to dovoljevale, se bodo sprostili tudi nastanitveni oziroma hotelski turistični objekti, je še dejal Simon Zajc.