Stanovanjska politika je dolgo postavljala trg pred ljudi

Stanovanjska problematika je ena največjih socialnih težav v Sloveniji. Mladi in starejši se srečujejo z različnimi, a pogosto med seboj prepletenimi izzivi, ki zahtevajo premišljene in predvsem vključujoče ukrepe. V ozadju teh težav je dolgoletno zanemarjanje celovite stanovanjske politike v Sloveniji, ki je postavljala trg pred človeka, je poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar na včerajšnjem petem forumu na Brdu pri Kranju, ki je bil namenjen iskanju rešitev, udeležili pa so se ga številni strokovnjaki, raziskovalci, predstavniki civilne družbe in politike.

Največji izziv je učinkovita raba stanovanjskega fonda. Kar 79 odstotkov mladih potrebuje pomoč staršev pri nakupu stanovanja. Starejši so pogosto ujeti v stanovanjih, ki ne omogočajo dostojnega staranja. Kako poiskati rešitve te kompleksne problematike?