Stanovanjski bum v Slovenj Gradcu

Podgorje pri Slovenj Gradcu bo z novimi neprofitnimi stanovanji bogatejše tudi za nove krajane. Ti se bodo kmalu vselili v sedem stanovanj, ki jih je v prenovljeni nekdanji šolski stavbi uredila Mestna občina Slovenj Gradec.

Reševanje stanovanjske problematike

Projekt je bil vreden približno milijon evrov, občina pa ga je financirala tudi z evropskimi sredstvi: iz načrta za okrevanje in odpornost je pridobila 537.000 evrov nepovratnih sredstev. Stanovanja so velika od 35 do 83 kvadratnih metrov in so le delček v precejšnjem naložbenem zagonu v tej koroški občini.

Kot pravijo v občinski upravi, so stanovanja del širših prizadevanj za izboljšanje razmer bivanja za socialno ogrožene skupine in večjo blaginjo prebivalcev. Z neprofitnimi stanovanji v Podgorju želijo tudi zmanjšati demografski pritisk v lokalnem okolju in prispevati k reševanju stanovanjske problematike, še posebej za mlade, ki si pogosto težko zagotovijo primerno bivalno okolje, pravijo na občini.

Slovenj Gradec. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na slovenjgraškem nepremičninskem trgu bo kmalu 206 novih stanovanjskih enot različnih velikosti, na razpolago je tudi 49 parcel za gradnjo individualnih ali večstanovanjskih objektov. Mestna občina namerava na zemljišču med zdravstvenim domom in športno dvorano zgraditi blok z osemnajstimi neprofitnimi stanovanji. Gradbeno dovoljenje za objekt je bilo že izdano.

Na območju nekdanjega nakupovalnega centra Zipo Skupina Kuster gradi šest stanovanjskih stolpičev, v katerih bo 78 stanovanj, velikih od 38 do 234 kvadratnih metrov. Objekti s parkirišči v garažni hiši bodo predvidoma vseljivi še ta mesec. Ob Celjski cesti je v gradnji večstanovanjski objekt s 25 stanovanji. Dokončan bo septembra. Večina od 21 stanovanj je že prodanih.

Prav tako ob Celjski cesti je načrtovana gradnja 60 stanovanj s površino od 45 do 120 kvadratnih metrov. Vsa bodo na trgu predvidoma prihodnje leto. Tudi na Legnu bo predvidoma že v začetku prihodnjega leta končana gradnja petih stanovanjskih hiš, velikosti po 148 kvadratnih metrov.

Rekordni proračun

Del naložbenega stanovanjskega zagona v slovenjgraški občini so tudi parcele, ki jih je za stanovanjsko gradnjo že namenila občina ali jih kmalu namerava. Seveda poleg zasebnih investitorjev, ki so parcele že kupili in za gradnjo na njih pripravljajo potrebno dokumentacijo.

Mestna občina Slovenj Gradec je za letos pripravila rekordni proračun, vreden 79,1 milijona evrov, kar je 13-odstotno povečanje glede na veljavni proračun za lani.

Z naložbami v vrednosti več kot 58,7 milijona evrov namerava občina krepiti razvoj na ključnih področjih, kot so infrastruktura, sanacija po poplavah in izboljšanje javnih storitev tudi v okviru načrtovanih stanovanjskih gradenj.