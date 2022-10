Starejši in ranljivi ne bi smeli odlašati s cepljenjem

V nadaljevanju preberite:

»Ker ugotavljamo, da je odziv za poživitvene odmerke cepljenja proti covidu-19 slab, in ker zavržemo preveč odmerkov cepiva, smo se odločili, da bomo poskusno spet odprli ambulanto za cepljenje,« so sporočili iz koprskega zdravstvenega doma. Majhen interes za cepljenje pa ugotavljajo tudi drugod. Z dvema dodatnima poživitvenima odmerkoma proti covidu-19 se je do zdaj cepilo dva odstotka vseh prebivalcev Slovenije (38.155 ljudi), je razvidno iz podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Skladno z javnomnenjsko raziskavo Mediane se s prilagojenim cepivom za različico omikron namerava cepiti dobra četrtina vprašanih.

Evropska primerjava pokaže, da je med starejšo populacijo po precepljenosti z drugim poživitvenim odmerkom na prvem mestu Švedska s kar 68 odstotki, Irska, Nizozemska in Finska sledijo z več kot 50 odstotki, med najslabšimi so vzhodnoevropske države, nekatere z 0,3 odstotka ali tovrstnih podatkov sploh ne zbirajo.