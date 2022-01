V pričakovanju podražitev oskrbe v domovih, šolskih kosil in vrtcev

V nadaljevanju preberite:

Podatkov, koliko so se zaradi višjih cen energentov in hrane že zvišali stroški domovom za starejše, šolam, dijaškim domovom, vrtcem, še ni. A iz teh zavodov že sporočajo, da se višjim cenam storitev ne bodo mogli izogniti. V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so vlado ter ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že pozvali k ukrepanju pri stroških z zemeljskim plinom. Prej ali slej se bodo višji stroški poznali na položnici uporabnikov. Tudi v vrtcih, šolah in dijaških domovih.