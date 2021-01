Starši spet na ustavno sodišče, tokrat za vse otroke

Pasivnost ministrstva in poslancev

»Moj šoloobvezni otrok je slabe volje, nemotiviran za šolsko ali drugo delo, jokav, čeprav je bil pred tem visoko motiviran in v šoli uspešen. Drugi otrok, ki bi sicer obiskoval vrtec, pogreša stike in jih intenzivno išče pri sorojencu ter pri naju z možem, vendar ga ti stiki ne zadovoljijo povsem,« je za Delo dejala mama. Pobudo za presojo ustavnosti vladnega odloka in sklepa ministrice o izobraževanju na daljavo je vložila po tem, ko je podobna pobuda uspela staršem otrok s posebnimi potrebami. Poleg pobude je predlagala tudi začasno odredbo, s katero bi vrtce in šole do odločitve ustavnega sodišča takoj odprli.Dejala je, da šolanje na daljavo ni primeren in sorazmeren ukrep. Sploh ob tem, da se delež okuženih in število ljudi, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, od oktobra, ko so šole in vrtci zaprti, ne zmanjšuje, še pravi mama. Poudarja, da se otrokom zaradi izobraževanja na daljavo povzroča velika škoda: »Po mnenju strokovnjakov se različne težave pojavljajo tudi pri otrocih, ki prej duševnih in/ali čustvenih težav niso imeli.«Sprašuje še, kaj so pristojni počeli ves čas, da niso izoblikovali nobenega drugega koncepta šolanja in ministrstvo za izobraževanje ne more ponuditi ničesar drugega kot šolanje na daljavo. »Lahko bi se razred razdelil na dve manjši skupini, ki bi se pri različnih predmetih izmenjevali. Eventualni izzivi zaposlitve dodatnega kadra in s tem povezane finančne obveznosti v primerjavi z dobrobitjo otrok res ne morejo prevladati. Taka pasivnost ministrstva za izobraževanje, ki druge alternative kot izključno šolanja na daljavo ne ponudi, nehote postavlja vprašanje, ali so podani zakonski znaki kaznivega dejanja nevestnega dela v službi.«Kritična pa je tudi do poslancev. Tako kot so se morali starši za otroke s posebnimi potrebami sami obrniti na ustavno sodišče in izboriti odprtje šol in zavodov za otroke s posebnimi potrebami, tudi sama zdaj kot mama naslavlja ustavno sodišče. In opozarja, da imajo vsaj poslanci lažjo pot do istega cilja: »Starši moramo prepričljivo pojasniti svoj pravni interes za tak postopek, ustavno sodišče pa presoja, ali bo pobudo sprejelo v obravnavo ali ne. Ena tretjina poslancev, ob dejstvu, da imajo neprimerno boljše vire za pridobivanje strokovnih mnenj in pravne pomoči, ima do ustavnega sodišča za dosego istega cilja bistveno krajšo pot, saj jim pravnega interesa ni treba posebej izkazovati, njihova zahteva pa gre avtomatično v proces presoje na ustavnem sodišču.«Odgovore pristojnih še čakamo.