Stati inu obstati sredi kibernetske vojne vihre

V nadaljevanju preberite:

V preteklih mesecih so se z obsežnimi kibernetskimi napadi spoprijele državne administracije številnih članic zveze Nato. Poljska, Norveška, Litva, Albanija, Severna Makedonija in Črna gora so le nekatere članice severnoatlantskega zavezništva, ki so se soočila z bolj ali manj uspešnimi poskusi kibernetskih napadov.

Z izjemo Albanije, ki napad pripisuje Iranu, so skupine napadalcev, ki so ohromile zlasti administracije balkanskih članic Nata, tako ali drugače povezane z Rusijo. Preverili smo, kako ogroženost slovenskih zaveznic vpliva na našo kibernetsko varnost, kako je država pripravljena na morebitne napade in kaj vsak med nami lahko stori za svojo varnost.