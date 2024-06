Statutarna nezaupnica voljenim predstavnikom SDS

Poslanec SDS Anže Logar pravi, da če bodo v stranki poslancem dali v podpis novo zavezo o lojalnosti, je ne bo podpisal, saj da temeljnih vrednot ne spreminja, zato ne more ravnati drugače kot prvič. Svet stranke je konec tedna namreč spremenil statut stranke, konkretno 21. člen, ki določa lojalno delovanje poslancev in državnih svetnikov SDS, velja pa tudi za evropske poslance stranke.

Uroš Esih

»Ta sprememba je, če smo iskreni, nenavadna. Trideset let ali več so poslanci in drugi funkcionarji delovali brez tega, nenadoma pa je to novi pogoj za delovanje voljenih predstavnikov v stranki,« je spremembe statuta za Delo komentiral Anže Logar. V tem pogledu se strinja s svojima kolegoma, Evo Irgl in Dejanom Kalohom, da sprememba statuta kaže na določeno stopnjo nezaupanja v funkcionarje te stranke na državni in lokalni ravni.

Pravi, da je še vedno pripravljen kandidirati za najvišje funkcije v državi. »Če ni interesa za prenovo v stranki, ni treba zaradi tega spreminjati statuta stranke,« je povedal Logar in dodal, da je z vidika funkcije poslanca podpis zaveze lojalnosti v nasprotju z 82. členom ustave. Omenjeni člen določa, da so poslanci »predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila«.

Po zmagi na evropskih volitvah stranka SDS, ki jo vodi Janez Janša, tako očitno še dodatno disciplinira svoje poslance. Ker so to manjše spremembe statuta, so že začele veljati. Po novem 21. člen statuta SDS izvoljenim poslancem državnega zbora, evropskim poslancem in državnim svetnikom SDS med trajanjem mandata onemogoča kandidiranje na listah drugih strank.

Spremenjena določila »natančneje opredeljujejo obveznost oziroma dolžnost izvoljenih predstavnikov SDS med trajanjem mandata«, je statutarne spremembe pojasnil predsednik sveta SDS Zvone Černač.

Nove določbe 21. člena statuta SDS omogočajo črtanje članstva ali spremembo statusa iz aktivnega člana v podpornika. Spremembe so posebej relevantne za ustanovitelja Platforme sodelovanja Anžeta Logarja in Evo Irgl ter poslanca Dejana Kaloha, ki februarja letos niso podpisali zaveze, da bodo stranki ostali zvesti do konca mandata.

Ta določba se za omenjene uporablja, je pojasnil Černač in dodal, da spremembe statuta ne veljajo za nazaj. Tako kot Černač, tudi vodja poslanske skupine Jelka Godec, ki je pristojna za zaveze, na vprašanje, ali bo poslancem SDS znova dala v podpis zavezo o lojalnosti stranki, ne odgovarjata. Neuradno pa je mogoče v stranki slišati, da naj tega ne bi storila. Na drugi strani pa trojica poslancev »iz zadnje klopi« ocenjuje, da bodo izjave prej ali slej dobili v podpis, sicer ne bi nastale spremembe statuta.

V SDS neuradno zavračajo interpretacije, da so bile spremembe statuta sprejete, da se Logarju onemogoči kandidatura za predsednika SDS prihodnje leto. Pri tem spomnijo na Logarjeve izjave, da če bi kandidiral za predsednika stranke, bi to storil v soglasju s predsednikom stranke Janezom Janšo.

O Platformi sodelovanja Logar pravi, da bodo do jeseni »pripravili čistopis programskih izhodišč platforme, do konca leta bo pripravljen program«. Na vprašanje, ali gre vse v smeri preobrazbe platforme v politično stranko, ni neposredno odgovoril, saj da je to odvisno od več dejavnikov, tudi od političnih razmer v državi. Platforma ima tisoč članov, od tega 500 članov aktivno sodeluje pri pripravi programa platforme, zatrjuje Logar.

Negotovost vodje stranke

Posebne zaveze pa so v stranki doletele tudi novoizvoljene evropske poslance SDS. Po besedah Janeza Janše so morali vsi kandidati SDS na evropskih volitvah podpisati zahtevo, da se vrnejo v Slovenijo, če bo SDS v prihodnje sestavljala vlado. Kar je glede na rezultat na evropskih volitvah zelo mogoče, je ocenil Janša.

»Vse to kaže na negotovost vodje stranke. Če človek ve, s kom ima opravka, in pozna svoje poslance, so ti manevri žaljivi za vse funkcionarje stranke SDS, ker pomenijo, da jim predsednik stranke Janša ne zaupa,« dogajanje v stranki komentira nekdanji podpredsednik stranke Miha Brejc. Meni, da je podpis zavez in zahtev žaljiv in nedostojen ter kaže na šibkost vodje: »Gre za nezaupanje do lastnih ljudi, vsekakor je to poteza, ki ne spada v demokratično okolje.«