Stavke ne bo, zdravniki bodo jutri normalno delali v dobro bolnikov

Zdravniške stavke, ki jo je natanko pred mesecem dni napovedal zdravniški sindikat Fides, jutri ne bo, je z glasovanjem ob 18. uri odločil glavni stavkovni odbor Fidesa.

»Stavkovni odbor je na današnji seji dal zeleno luč za podpis včeraj parafiranega sporazuma med Fidesom in vlado. S tem sporočamo, da je stavka začasno zamrznjena. Zdravniki in zdravnice bomo jutri normalno delali v dobro naših bolnikov,« je javnosti povedal Gregor Zemljič, namestnik vodje pogajalske skupine Fidesa, sicer zdravnik UKC Ljubljana.

Vendar očitno ni šlo vse gladko.

»Današnja razprava glavnega stavkovnega odbora je bila dolga, burna, kar kaže, da je nezadovoljstvo zdravnic in zdravnikov doseglo vrelišče, vendar je bil na koncu dosežen konsenz, da je včeraj parafiran sporazum z vlado pomemben korak k ciljem, ki jih je začrtala letna konferenca,« je pojasnil Zemljič.

Zdravniki in zdravnice želijo izstopiti iz enotnega plačnega sistema. FOTO: Leon Vidic

Kakšna je vsebina sporazuma, tudi danes ni bilo mogoče izvedeti. Tako zdravniki in zobozdravniki kot vlada so se dogovorili, da ostane to skrivnost do jutri, ko bo sporazum najprej obravnavala na svoji seji vlada in dala ministru za zdravje Danijelu Bešič Loredanu dovoljenje, da sporazum podpiše ali pa tudi ne. Glede na to, da sta na pogajanjih s Fidesom vedno prisotna dva ministra - poleg ministra za zdravje tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik - negativnega stališča vlade pravzaprav ni pričakovati. Po seji vlade pa naj bi z vsebino in časovnico dogovorjenega seznanili tudi javnost, je napovedal včeraj minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Kot je znano, je bila poglavitna stavkovna zahteva Fidesa izstop zdravnikov in zdravnic iz enotnega plačnega sistema. Vlada je jasno povedala, da tega koraka ne podpira. Kaj je torej zdravnike in zdravnike prepričalo, da stavko zamrznejo?

»Vlada je dala s sporazumom pomembne zaveze, začrtali smo časovnico in bomo seveda to časovnico in zaveze nadzorovali oziroma spremljali,« je napovedal Gregor Zemljič, namestnik vodje pogajalske skupine Fidesa.

Zemljič je po poročanju STA potrdil, da so z vlado govorili v smer oblikovanja posebnega stebra za zdravstvo ob načrtovani prenovi enotnega plačnega ssistema. Povedal je tudi, da so se pričela pogajanja o tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zdravnice.