Število okuženih raste, v petek 2270 novih primerov

11.36 Na Otoku ne načrtujejo novega zaprtja države

Kljub hitremu naraščanju števila okuženih z novim koronavirusom v Veliki Britaniji tamkajšnja vlada ne načrtuje novega zaprtja države. »Zahvaljujoč cepivu smo v povsem drugačnem položaju kot pred enim letom,« je za časnik Times dejal finančni minister Rishi Sunak, ki pa ne izključuje nekaterih ukrepov za zajezitev širjenja čez zimo. Kot je zatrdil, pa med ukrepi ne načrtujejo zaprtja države niti nobenih drugih pomembnejših omejitev za gospodarstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

10.30 Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je v Sloveniji dvignilo na 1550

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je v Sloveniji dvignilo na 1550, kar je 121 več kot dan prej. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb pa je 825 na 100.000 prebivalcev oziroma 66 več kot dan prej. V petek so opravili tudi 33.085 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida praviloma preverijo še s PCR-testi. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.182.886 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.111.603.

9.45 V petek 2270 novih okužb

Po podatkih sledilnika Covid-19 so v petek v Sloveniji odkrili 2270 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 7507 testov PCR, tako je bilo pozitivnih kar 30,2 odstotka testov. Hospitaliziranih je 440 ljudi, od tega na intenzivni negi 123 ljudi. V petek je umrlo osem ljudi s kovidom.

8.01 V Peruju število žrtev covida preseglo 200.000

V Peruju, ki je na prvem mestu med državami po številu smrtnih žrtev covida-19 na število prebivalcev, je za posledicami covida umrlo že več kot 200.000 ljudi, je v petek potrdilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. V petek je umrlo še 25 ljudi, s tem pa se je število žrtev od marca lani povzpelo na 200.003, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na milijon prebivalcev je v Peruju umrlo 6065 ljudi, kar je najvišja stopnja smrtnosti zaradi covida na svetu, še poroča AFP, ki se sklicuje na uradne podatke.

7.41 Avstrija načrtuje nove omejitve za necepljene

Avstrijska vlada se je v petek zvečer po srečanju s predsedniki deželnih vlad odločila zaostriti pogoje za necepljene proti covidu-19, če se bo epidemiološki položaj v državi še zaostroval. V primeru večje obremenjenosti oddelkov za intenzivno nego bodo morali necepljeni v »lockdown«, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Načrtuje se uvedba še dveh stopenj v vladnem načrtu boja proti novemu koronavirusu. Pri 25-odstotni zasedenosti postelj za intenzivno nego bo obisk gostinskih lokalov ali namestitvenih objektov možen le za cepljene in prebolele. Enako bo veljalo za obiske javnih prireditev in tudi za obiske v bolnišnicah in domovih, je pojasnil koroški deželni glavar Peter Kaiser.