Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so na včerajšnjem posvetu v državnem svetu predstavili predlog zakona za urejanje položaja študentov, ki so ga več mesecev usklajevali z ministrstvi. Ukrepi, ki jih predlagajo, bodo pomagali tudi pri reševanju ključnih težav študentov, ki so povezane z njihovim duševnim zdravjem in bivanjem v času študija. Vlado in poslance bodo pozvali, da predlog zakona podprejo.