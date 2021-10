Sunki vetra v gorah že presegajo sto kilometrov na uro

Ob deževju, ki je zajelo Slovenijo, vremensko dogajanje ponekod krojita še močnejši veter in sneg. Meja sneženja se je ponoči občasno spustila do 1500 metrov nadmorske višine, sunki vetra v gorah pa presegajo sto kilometrov na uro, je objavil Arso. Veter ponekod na Primorskem ovira promet, na cesti čez Vršič je obvezna zimska oprema.Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi burje na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Veter ovira promet tudi med Srminom in Kastelcem.Močnejši veter piha tudi ponekod drugod, v Bovcu so po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) sunki vetra dosegli do 80 kilometrov na uro. V gorah so razmere zimske, na Kredarici je zapadlo okoli 40, na Vršiču 15 centimetrov snega.Po napovedih meteorologov bo danes oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji bo deževalo. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Dež bo do petkovega jutra oslabel in čez dan ponehal, v jugovzhodnih krajih šele popoldne.Do petka zjutraj bodo na izpostavljenih legah sunki burje na Primorskem dosegali hitrost med 100 in 120 kilometri na uro. Danes dopoldne bo tudi v krajih nad okoli 700 metri nadmorske višine v vzhodni Sloveniji severovzhodni veter pihal s hitrostjo okoli 70 kilometrov na uro, še opozarjajo na Arsu. Ta je zaradi močnejšega vetra za jugozahod države izdal oranžno vremensko opozorilo za danes ves dan, za severovzhod pa za danes dopoldne.