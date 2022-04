Sviz: Če stavka ne bo plačana, učiteljstvo ne bo pozabilo

Po marčni stavki zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter tik pred izplačilom plač, ki bo 10. aprila, še vedno ni jasno, ali bo dan stavke plačan. V Svizu so prepričani, da je bila stavka zakonita in da morajo zaposleni za ta dan vsekakor dobiti nadomestilo plače. Kot je dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, bi bilo kar koli drugega nedopustno tudi zato, ker je vlada prejšnji teden imenovala svoje člane v arbitražni svet. Prav ta bo ugotavljal zakonitost stavke in s tem upravičenost do nadomestila plače stavkajočih. Kdaj naj bi bil arbitražni postopek zaključen, ni znano, saj takega primera v državi še nikoli nismo imeli.

Štrukelj je spomnil, da se vlada sklicuje na zapis, ki ga je poslala še pred začetkom volilne kampanje. Takrat je zapisala, da so vse stavke »v predvolilnem času neupravičene in bodo razumljene kot del politične kampanje v nasprotju z zakonom o volitvah. Takšne stavke ne bodo plačane iz proračuna.« Štrukelj je poudaril, da zakon o volitvah tega sploh ne omenja: »To je popolna izmišljotina Vlade Republike Slovenije. Če bi živeli v normalnem času, bi vsi skočili v zrak in vlada ne bi dočakala večera.«

Po navedbah Sviza denar je

Več zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je v teh dneh obvestilo Sviz, da so ravnatelji že napovedali, da za dan stavke ne bodo izplačali nadomestila plač. Kot je povedal Štrukelj, je bilo takšno tudi navodilo v okrožnici, ki jo je ministrstvo pred stavko naslovilo na vodstva vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Štrukelj je kot primer navedel celjske ravnatelje, ki so se dogovorili, da nadomestila plač za dan stavke ne bo. To so nam potrdili nekateri celjski ravnatelji, prav danes so se še enkrat sestali na to temo. Predsednica aktiva celjskih ravnateljev Marijana Kolenko je poudarila, da sta težavi dve: »Sprva smo bili absolutno za to, da stavko plačamo, potem pa je prišla okrožnica, v kateri pišejo, da se stavka ne plača. Velika težava so finančna sredstva. Od kod naj bi dobili denar za ta dan, če nam ga ministrstvo ne da? Zdaj bo spet razdeljena Slovenija, odgovornost pa so spet preložili na ravnatelje.«

V Svizu poudarjajo, da bi bilo neizplačilo nadomestila za čas stavke nezakonito. Štrukelj je glede problema, da denarja za plače ni, dodal: »Kot nam je znano, so financerji, torej država, ministrstvo za izobraževanje, sredstva za marčne plače nakazali v nedotaknjeni višini. Plače so 10. aprila. Kam bo šel denar, ki bi ga trgali? Ravnatelji s tem nase prevzemajo odgovornost.«

Večina bo dobila nadomestilo

Predsednik zveze osnovnošolskih ravnateljev Gregor Pečan je dejal, da ga več ravnateljev kliče, kaj storiti glede nadomestila. Sam je prepričan, da je treba stavko plačati: »Gre za ustavno pravico, okrožnica pa vsekakor ni nad ustavo. Sploh pa bi bilo nesmiselno neizplačati nadomestila zdaj, ko je formiran arbitražni svet, ki bo ugotavljal natančno to. Mislim, da bo večina ravnateljev vendarle izplačala nadomestilo plače za dan stavke.«

Štrukelj pričakuje, da bo ministrstvo poslalo novo okrožnico, v kateri naj »pove, da je bil imenovan arbitražni svet, ki bo ugotavljal zakonitost stavke, zato se za ta čas kakršno koli odtegovanje od plače zadrži. To je edina možna situacija, odkar je vlada imenovala svoje predstavnike v arbitražni svet. S tem je povedala, da se bo zanesla na zakonitost in bomo arbitražnemu svetu prepustili, da ugotovi, ali je treba stavko plačati. Če bi po tem še vedno trgali denar, kar bi bilo na robu zdrave pameti, potem je sporočilo povsem evidentno. V tem primeru bi šlo za demonstracijo popolnoma gole zlorabe oblasti. Šlo bi za maščevanje tistim, ki so stavkali. Kaznovanje.«

Stavka sicer ni končana in ena od stavkovnih zahtev je tudi plačilo nadomestila za dan stavke 9. marca. Če tega nadomestila ne bodo dobili plačanega, bo Sviz storil vse, da se bo to zgodilo, je dejal Štrukelj in dodal: »Če bo prišlo do tega, učiteljstvo tega ne bo pozabilo. Ker bo to razumelo kot čisto maščevanje. To bi bila cinična poteza, ki ne bo ostala brez posledic. Pomočnice vzgojiteljic si bodo dobro zapomnile, kdo jim je odtrgal od plač, potem ko so zahtevale, da se njihove plače zvišajo nad minimalno.«