Svoboda zbrala 3,2 milijona evrov, koliko druge stranke?

Na Ajpesu objavljena letna poročila o poslovanju političnih strank kažejo, da je v letu 2024 najvišje prihodke imela največja vladna stranka Gibanje Svoboda, ki je zbrala več kot 3,2 milijona evrov. Med zunajparlamentarnimi strankami pa je najvišje prihodke, dobrih 327.000 evrov, izkazala Slovenska ljudska stranka (SLS).

Po prihodkih sta med parlamentarnimi strankami Svobodi sledili SD z 2,6 milijona evrov – tudi zaradi prodaje dolgoletnega sedeža na Levstikovi – in SDS z 2,4 milijona evrov. Stranki NSi in Levica sta imeli manj kot milijon evrov prihodkov.

Med zunajparlamentarnimi strankami so imele med 100.000 in 200.000 evri prihodkov Resni.ca (190.000 evrov), Vesna (152.000 evrov), SNS (107.000 evrov), Pirati (119.000 evrov) in Naša dežela (92.000 evrov), medtem ko so druge – denimo Glas upokojencev Pavla Ruparja – zbrale manj kot 5000 evrov. Najnižji prihodki pa so bili zabeleženi pri strankah Zaupanje in Demokrati, ki sta bili ustanovljeni šele novembra lani.

Prihodke parlamentarnih strank večinoma predstavljajo sredstva iz državnega in občinskih proračunov, v manjšem deležu pa članarine in prostovoljni prispevki. SDS je zbrala tudi največ iz članarin, nekaj več kot 120.000 evrov. Poleg tega sta SDS in SD edini parlamentarni stranki, ki sta imeli prihodke iz premoženja – SD več kot 1,6 milijona evrov, SDS skoraj 24.000 evrov.

Tudi pri odhodkih izstopata SDS in Svoboda, ki sta lani porabili po približno 2,4 oziroma 2,3 milijona evrov. Med zunajparlamentarnimi strankami je največ odhodkov – več kot pol milijona evrov – imela SLS.

Finančna poročila razkrivajo tudi precejšnje razlike v višini obveznosti in razpoložljivih sredstev ob koncu leta. Med parlamentarci ima SD največja razpoložljiva sredstva (2,3 milijona evrov), a hkrati tudi največje obveznosti (skoraj dva milijona evrov). Pri zunajparlamentarnih strankah izstopa Resni.ca z več kot 100.000 evri sredstev in skromnimi obveznostmi.