Takšna bo vlada Roberta Goloba

Pogajalci nastajajoče koalicije, ki jo poleg Gibanja Svoboda sestavljata še SD in Levica, so na srečanju ob 14. uri dokončno določili strukturo vlade oziroma posameznih ministrstev. Končno je tako postalo jasno, koliko bo ministrstev in kaj bo posamezno ministrstvo obsegalo ter kdo bo kaj vodil.

Robert Golob naj bi ob 18. uri skupaj s predsednico SD Tanjo Fajon in koordinatorjem Levice Luko Mescem stopil pred medije in razkril, kdo bo sedel v njegovi ekipi. Zaokrožilo je že več imen, največ neznank pa je vse do konca ostalo glede kadrov Gibanja Svoboda.

Tako tudi ni bilo jasno, kdo bo zasedel mesto finančnega ministra, ki ga je Golob rezerviral zase že pred volitvami. Golob namreč želi močno povezavo z zdravstvenim ministrom, ki se bo moral lotiti pomembne reforme na tem področju. Kot kandidat za finančnega ministra se omenja Klemen Boštjančič, se je pa današnjih pogajanj skupaj z Boštjančičem udeležil tudi Žiga Debeljak, ki se je prav tako omenjal kot kandidat za to funkcijo. Ali bo kateri od njiju prevzel položaj finančnega ministra, nista želela komentirati. Šele danes so sicer pogajalci zaprli finančna vprašanja. Vsebinska pogajanja naj bi tako zaključili.

Novinarsko konferenco prenašamo v živo:

V kvoti Gibanja Svoboda bosta tudi prvaka SAB in LMŠ Alenka Bratušek in Marjan Šarec.

Do zadnjega ni bilo jasno niti, kdo bo zasedel resor pravosodja, ki sodi v kvoto SD. To bo postala podpredsednica stranke Dominika Švarc Pipan. Poleg tega bo SD pripadel še kohezijski resor, ki ga bo vodil Milan M. Cvikl, gospodarski resor, ki ga bo vodil Matjaž Han, in resor zunanjih zadev, ki si ga je izbrala Tanja Fajon.

Levica je dobila tri resorje, in sicer za solidarno prihodnost, ki naj bi obsegal tudi stanovanjsko problematiko in dolgotrajno oskrbo. Vodil naj bi jo koordinator Mesec. Kulturni resor pa njegova namestnica Asta Vrečko.