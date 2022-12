Tanja Fajon: Po parlamentarnih volitvah smo si nekoliko opomogli

V drugem krogu lokalnih volitev je po trenutnih neuradnih rezultatih kot v prvem pričakovano slavilo največ – kar 35 – županov, ki so kandidirali s podporo skupine volivcev oziroma kot samostojni kandidati. Skupno je takšnih po letošnjih volitvah tako 138.

Med strankami je v drugem krogu lokalnih volitev največ županov, kar štiri, dobila SD. Skupno bo imela 14 županov, s čimer je med strankami zaostala le za SLS. Ta ima 15 županov.

»Spremljamo preštevanje, a po do sedaj preštetih glasovih je Matjaž Rakovec prepričljivo dobil podporo volivk in volivcev, vesela sem, da so ljudje prepoznali njegovo delo in delo ekipe v preteklosti. Tudi rezultati na Jesenicah kažejo, da je kandidat SD osvojil volivce in postal župan. Enako smo veseli za Mursko Soboto, kar je lepo sporočilo ne le naši stranki, ampak tudi celi Sloveniji. Ko gledam prve rezultate, je v večini prevladovala atmosfera parlamentarnih volitev: glasove so pobirali kandidati leve sredine, kar je potrditev, da delamo v pravo smer,« se je v Kranju veselila šefica Socialnih demokratov Tanja Fajon, ki se bo odpravila na slavje tudi na Jesenice.

»Vedno si lahko želiš še več, glede na to, da je bilo letos res veliko volitev. Za vsak glas, ki smo ga Socialni demokrati dobili, sem zadovoljna. Tudi po številu do zdaj znanih novih županov smo obdržali enako število mestnih občin, kar je pomembno sporočilo za nas, da smo si po parlamentarnih volitvah nekoliko opomogli. S tem smo med parlamentarnimi strankami v Sloveniji v samem vrhu po številu županov. Na lokalni ravni bomo z ekipami lahko delali to, kar ljudje čutijo, da je prav,« je še dejala predsednica SD.

SDS ima po do zdaj preštetih glasovih drugega kroga lokalnih volitev skupaj 12 županov, NSi pa je obstala pri 11.

V največji parlamentarni stranki Gibanje Svoboda so v drugem krogu dobili še dva župana, in sicer v Novi Gorici Sama Turela in Izoli Milana Bogatiča. Skupno imajo torej tri – še Alenko Kovač, ki je v prvem krogu slavila v Osilnici.

Parlamentarne politične stranke imajo skupno sicer le 40 županov, od tega koalicija 17 in opozicija 23.