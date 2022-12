Tatjana Bobnar bo politične pritiske naznanila tožilstvu

Potem ko je predsednik vlade Robert Golob navedel, da bo sprejel napovedano odstopno izjavo notranje ministrice Tatjane Bobnar in zanikal politične pritiske, je ta napovedala, da bo konkretne navedbe o političnih pritiskih, ki jih omenja v svoji izjavi in s katerimi je predsednika vlade soočila že na ponedeljkovem sestanku, naznanila tožilstvu.

V njej med drugim omenja, da je njegova odločitev, da ne sledi njenemu predlogu za imenovanje Boštjana Lindava za poln mandat na mesto generalnega direktorja policije, brez primere v zgodovini policije in po njenem mnenju predstavlja oviro za učinkovit razvoj sistema. Enako velja za imenovanje Slavka Koroša na mesto direktorja Direktorata za policijo in druge varnostne naloge.

»Izjave v medijih iz vrst GS, sms PR GS, ga. Vesne Vukovič, ki mi je bil poslan v soboto 29. 10. 2022, da so raztrgani plakati GS in da ne vedo, če bi to prijavili policiji, ker se ve, kdo vodi Policijsko upravo NG (na kar sem ji odgovorila, da ni nikakršnih indicev, da ne bi strokovno opravljal svojega dela) in tudi Tvoje stališče (izrečeno na najinem pogovoru dne 10. 11. 2022 zakaj Lindav ne bo imenovan za polni mandat in se mu le podaljša status vršilca dolžnosti kot nekakšna dodatna poskusna doba, kljub oceni uradniškega sveta, da je primeren in izpolnjuje vse zahtevane pogoje), da je do neimenovanja prišlo, ker z v. d. GDP Lindavom nisva uresničila pričakovanj o čiščenju policije, je politični pritisk na v. d. GDP, da bo prejel polni mandat le, v kolikor bo podlagi političnih meril in pričakovanj politične stranke in PV »očistil« policijo določenih ljudi. Ob tem, da Ustava RS v 14. členu jasno določa, da so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik vero ali politično prepričanje, kar je tudi ključna civilizacijska pridobitev, ki varuje ljudi pred samovoljnostjo oblasti, ki smo ji bili priča v prejšnji vladi,« je med drugim zapisala še Bobnarjeva v dopisu Golobu, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Nova vlade se mora po njenem zavedati, da depolitizacije ne bo mogoče vzpostaviti le z rušenjem tega, kar je policija postala pod prejšnjo vlado (t. i. čiščenjem policije oseb, ki naj bi bili privrženi določeni politični opciji). Depolitizacijo je mogoče doseči predvsem z izgradnjo novih demokratičnih procesov znotraj policije, je še opozorila Bobnarjeva.

Policija pa naj bi po pozivu kabineta predsednika vlade, naj poročilo postane dostopno javnosti, prav tako preučila možnosti, da se javnost seznani z vsebino poročila v. d. generalnega direktorja policije Lindava, pri čemer bo tehtala potrebo po varovanju podatkov in interesom javnosti, da se seznani z informacijami, ki so v javnem interesu.

FOTO: Delo

FOTO: Delo