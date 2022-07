Tega, kar je naredil Kordiš, med poslanci ne srečaš več

»Interventni zakon o zdravstvu je šel skozi parlamentarno proceduro, obeta se možnost, da bi šel še skozi proceduro, ki bi sledila hipotetičnemu vetu v državnem svetu, ampak kar se je zgodilo, je to, da se je Levica pri glasovanju vzdržala. Kaj to pomeni za koalicijo?« je Delov komentator Ali Žerdin uvodoma vprašal sogovornika Janeza Markeša.

»Mislim, da je dobro začeti s tega konca, da je premier Golob v enem od televizijskih gostovanj oz. predstavitev tega dogodka priznal, da je dejansko pri tem glasovanju prišlo do kršenja koalicijske pogodbe, ki so jo sklenili Levica in Gibanje Svoboda. Kar je bilo videti na prosto oko, je, da se je Levica, ki se očitno ni strinjala s tem interventnim zakonom, poskušala obnašati se konstruktivno, da ne bi izpadla podobno, kot je izpadla v Šarčevi vladi, ko je na neki točki oz. po dolgih opozorilih šla iz koalicije,« je povedal Markeš. Po njegovem so bili v tem primeru bolj previdni in so se zato vzdržali, ker je vsebina zakona neskladna s koalicijsko pogodbo. »Če sem prav videl, sta Miha Kordiš in Meira Hot iz SD glasovala proti, torej nekaj je bilo nasprotovanj, ki bi jih sam označil za načelne, ki so tudi vzdržala predvolilne obljube in pa zaveze.«

Ob tem je dejal, da so ta glasovanja zapakirali v širši paket glasovanja o RTV in o zakonu, ki je predlagal razveljavitev Janševih zakonov, kar je predlagal Inštitut 8. marec. »To je bila zanimiva taktika, nekdo je igral šah in vse skupaj se je zgodilo zelo hitro, zato je ta zakon o zdravstvu dobil en tak mimikrijski karakter. Ni prišlo do nekega transparentnega razčlenjevanja, kaj se bo dogajalo in izjasnjevanja, kaj to pomeni za celotno reformo zdravstvenega sistema, ki bi se morala začeti dogajati že pred dvema mesecema.«

Ali Žerdin je sogovornika prosil za pojasnitev, kaj je mislil s tem, da sta bili potezi Mihe Kordiša in Meire Hot načelni.

»Kot državljan in komentator naj povem, da je Miha Kordiš, ko je sklical tiskovno konferenco, pokazal popolno odbojnost in odpornost do dogodka, ki je nevreden koalicijske pogodbe in volilnih obljub, se pravi, da z moje strani uživa popolno podporo simpatije in mu dajem komplimente, predvsem zato, ker je ubranil 83. člen ustave, ki pravi, da so poslanci v svojih ravnanjih vezanih na kakršna koli navodila. On je to unovčil. Zadnji klic je bil klic iz Savane, ko je Snežič poskusil diskreditirat Kordiša in ga dal na tiste plakate z banano, obnemoglega.«

Markeš je ob tem slikovito dejal, da mu sam v tem trenutku postavlja spomenik, saj je v tem trenutku deloval kot prava osvežitev, je poslanec, ki je menda prvič po Francetu Bučarju pokazal tako samoniklost in suverenost pri odločanju, kar bi vsak poslanec moral početi. Tega danes praktično ne srečaš. Poslanci se uklanjajo navodilom svojih lastnih strank, je dejal Markeš.