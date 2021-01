Težave pri hitrem testiranju

Težava pri hitrem testiranju so paličice za odvzem brisa, smo izvedeli v Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer so ta teden s hitrimi testi testirali že nekaj tisoč občanov. »Nič nismo opazili. Paličice so bile videti kot vse druge. A so inšpektorji ugotovili, da nimajo vseh potrebnih certifikatov,« smo izvedeli od ene od tam zaposlenih, ki noče biti imenovana. Paličice niso bile dobavljene v zdravstveni dom skupaj s testi, pač pa naknadno. ZD Ljubljana testov za hitro testiranje ni izbral in kupil sam, pač pa jih je prejel od ministrstva za zdravje.



V ZD Ljubljana pa so ugotovili, da so težava rezultati hitrih testov. Ko so z njimi testirali lastne zaposlene, so pozitivne brise na novi koronavirus dali še v PCR-testiranje, kjer se je izkazalo, da je več kot pet odstotkov testov lažno pozitivnih. Če so lažno pozitivni testi, so po vsej verjetnosti nekateri testi tudi lažno negativni. »Težava so lažno negativni rezultati, saj taka oseba širi virus naprej. Negativnih brisov seveda ne dajejo na PCR-testiranje, saj v tem primeru hitro testiranje nima nobenega smisla.



Dvom o kakovosti rezultatov hitrih testov je v zadnjih dneh javno izrazil že tudi direktor ZD Ljubljana Rudi Dolšak. Mogoče je bil prav to vzrok, da je farmacevtska inšpekcija javne agencije za zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke (JAZMP) izvedla nadzor. Pod odločbo o začasni zaustavitvi testiranja je podpisana dr. Jelena Velebit Markovič.



Že ko se je množično hitro testiranje v Sloveniji začelo uvajati, smo pisali o tem, da rezultati niso stoodstotni, pač pa so precej manj zanesljivi. Takrat so strokovnjaki opozarjali, da bo vsak peti rezultat lažno pozitiven ali lažno negativen.

