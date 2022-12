Težave za vlado: Vložena pritožba na poročila o izidu referendumov

Pritožba Osveščenih prebivalcev Slovenije (OPS) Ladislava Trohe na poročila o izidu referendumov, ki so bila v petek objavljena v uradnem listu, pomeni, da bi se uveljavitev na referendumu potrjenih zakonov – kljub skrajšanju roka za sprejem poročil – lahko zavlekla v prihodnje leto.

Nadaljnji časovni načrt je zdaj odvisen predvsem od tega, ali bo vrhovno sodišče o pritožbi odločilo takoj ali šele po novem letu – za to je predviden 30-dnevni instrukcijski rok.

To je pomembno predvsem zaradi sprememb na področju dolgotrajne oskrbe, kjer bo sicer s 1. januarjem začel veljati obstoječi zakon. S spremembami, ki so bile potrjene na referendumu, pa se bi njegova uveljavitev zamaknila.

Na ministrstvu za zdravje in ministrstvu za delo so sicer odgovarjali, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) navaja, da od 1. januarja pravic do dolgotrajne oskrbe zavarovanci še ne bodo mogli pridobiti, saj je zakon tako pomanjkljiv. Pristojni ministrstvi pa sta se že ukvarjali tudi z možnostjo rešitev, da nihče od uporabnikov, ki bo pravice izkoristil 31. decembra, nato naslednji dan teh ne bo izgubil.

Možen je torej tudi zamik načrtovane rekonstrukcije vlade in sprememb na čelu RTV Slovenija.

Predstavnik Osveščenih prebivalcev Slovenije (OPS) Ladislav Troha je za Slovensko tiskovno agencijo potrdil vložitev pritožbe in dodal, da so se v splošnem pritožili na postopek izvedbe referendumov in volitev.

Po njegovih besedah namreč volilne komisije sporočajo volilno udeležbo do 10. oz. do 16. ure, ne sporočajo pa volilne udeležbe do 19. ure. Troha sklepa, da volilne komisije volilne udeležbe ne ugotavljajo iz imenikov, ampak iz preštetih glasovnic, ob tem sumi, da to počnejo z namenom, da se v volilne skrinjice dodajajo vnaprej obkrožene glasovnice.

Zaradi navedenega Troha vrhovnemu sodišču predlaga revizijo referendumskega izida na način, da posebna komisija, sestavljena iz sodnikov in predstavnikov organizatorjev referendumske kampanje, prešteje vse glasovnice in to številko primerja s številom volilnih udeležencev, zabeleženih v volilnem imeniku.