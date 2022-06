Tivoli je kot velik cvet v mestu, na katerega hodi veliko čebel

V članku preberite:

- Se zgodi, da kadar obišče neki drug park, opazuje, kako imajo rastline posajene tam? Ima kaj tako imenovane profesionalne deformacije? »Niti ne. Zdi se mi prav, da vsak ureja svojo gredo, svoj vrt, svoj park po svoje. Zato pa imamo različne parke. Ne maram, kadar so ljudje preveč pametni. Kadar je kdo kritičen do česarkoli, rada rečem, pa ti poskusi in naredi, pa bomo videli, kaj bo. Najlažje je kritizirati. Vsako delo moramo ceniti.«

- Leta 2015 je bila v strokovni komisiji, z Matjažem Kmeclom in Jožetom Bavconom, skupaj z glasovi meščanov so izbirali vrtnico, ki so ji nato nadeli ime Ljubljana. Vesela je bila, ker je zmagala njena favoritka – mnogocvetna vrtnica, belo krem barve s čudovitim cvetom. Bela Ljubljana, bela vrtnica. Pri nas je ena najbolj znanih tudi vrtnica Prešeren, ki je roza barve in ima precej velike cvetove, ustvaril jo je Matjaž Kmecl, velik poznavalec teh rož.

- Vaše delo je tako pomembno, za mesto in za meščane, ji rečem. »Če bi bilo zares pomembno za mesto, bi tudi na nas, vrtnarje gledali malo drugače, res pa je, da tukaj šefov ne rabim, moji šefi so obiskovalci. Z njimi se veliko pogovarjam. Tudi s tujci, ki jih je vedno več, ti me velikokrat sprašujejo, kje so toalete, a žal jih ni. Mislim, da bi jih moral tako velik park, kot je Tivoli, nujno imeti.« Tivoli mora biti urejen, je prepričana. »Saj je kot velik cvet v mestu, na katerega hodi veliko čebel. Še lepši bi bil lahko.«