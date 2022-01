Toli bo mejo prečkal z letalom

Gostitelji olimpijskih iger so neomajni: Vsi ljudje in tovor, ki so namenjeni na prizorišče olimpijskih iger, morajo na Kitajsko brez izjeme prispeti preko mednarodnega letališča v t. i. »olimpijski mehurček« v Pekingu. To je obveljalo tudi za akterje naše potujoče Misije: Triglavski ledenik v Peking. Kljub dolgotrajnim pogajanjem in kljub vsej potrebni dokumentaciji se bo morala ekipa, ki je vzorec ledenika pripeljala skoraj do kitajske meje, posloviti od dragocenega tovora in Toli (Triglav Olympic Legendary Ice) se bo vkrcal na letalo v Irkutsku in samostojno nadaljeval misijo proti Pekingu.

Snovalca misije, Pivovarna Laško Union in Olimpijski komite Slovenije sta predvidela možnost logističnih težav zaradi sprememb režimov na mejnih prehodih in nizkih temperatur, zato je zdaj jasno, da bo treba izvedbo projekta prilagoditi.

Po naporni poti čez Sibirijo je ekipa, ki jo vodi Ciril Komotar za volanom hibridnega vozila, včeraj prispela v Irkutsk, najbližje rusko mesto z mednarodnim letališčem ob meji s Kitajsko. Od tu bodo Tolija predvidoma v ponedeljek, 24. januarja, pospremili na letalo proti Pekingu, kamor bo ponesel trajnostno sporočilo misije ter dobre želje našim olimpijskim športnikom. Tam ga bo sprejela organizacijska ekipa komiteja ZOI na Kitajskem in predstavniki OKS ter ga prepeljali v olimpijsko vas.

Ekipa Studia Peking, ki je s Tolijem premagala 11.500 kilometrov, napornih zlasti čez širno Sibirijo, se bo po uradnem slovesu od Tolija na ledu ob ruskem narodnem parku Tunkinsky odpravila do Bajkalskega jezera. Naslednji teden se bo vkrcala na letalo, avtomobila pa bodo nazaj v Slovenijo poslali posebej.