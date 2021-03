Gantar in Podgoršek nista več člana Desusa

Volilni kongres Desusa bo 19. junija

Gantar kljub vsemu pričakoval odločne poteze

Iz stranke Desus je izstopil nekdanji podpredsednik stranke in nekdanji minister za zdravje. Odločitev je sporočil na današnjem izvršnem odboru stranke.Kot je pojasnil za STA, je čakal na predlog, kako naj bi konsolidacija stranke potekala, glede na slišano pa se je odločil, da je enostavno dovolj.Po zanesljivih informacijah Dela pa ni več član Desusa niti kmetijski minister. Kot je na današnji seji izvršnega odbora Desusa povedal začasni predsednik, sta z ministrom včeraj o tem opravila pogovor.Volilni kongres stranke, na katerem bodo izbirali novega predsednika, bo 19. junija. Dokončno bo datum potrdil svet Desusa prihodnji teden v četrtek.Tomaž Gantar je pojasnil, da odločitev po desetih letih v Desusu ni bila lahka in v nobenem primeru ne bi želel škodovati stranki.A je po dogajanju v zadnjem času kljub vsemu pričakoval kakšne odločne poteze, da bi se zadeve postavile na mesto.Dogajanje v zadnjem času ga je preveč zaposlovalo in nima več prave volje ali pa energije, da bi deloval na podoben način kot doslej. Zato se je odločil, da gre, je še povedal Gantar.Izvršni odbor Desusa sicer še vedno razpravlja o aktivnostih in kratkoročnih ukrepih za konsolidacijo stranke. Med drugim je pričakovati razpravo o volilnem kongresu, saj je10. marca odstopil z mesta predsednika stranke. Začasno jo zastopa