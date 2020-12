Tomaž Gantar odstopil s položaja zdravstvenega ministra

Odstop narekuje statut stranke

Funkcija na prepihu

Funkcija ministra za zdravje je bila v samostojni Sloveniji precej na prepihu. Najkrajši mandat je imela Alenka Trop Skaza iz vlade Alenke Bratušek. Skupno se je na čelu resorja od leta 1990 zvrstilo 16 oseb, upoštevajoč tiste, ki so ga menjavami vodili ob drugi primarni funkciji. Tomaž Gantar in Andrej Bručan sta bila na čelu resorja po dvakrat.

Počivalšek: Poslanska skupina SMC soglasna, da ne bo podprla Erjavca

Bel prah na sedežu Desusa

Premierje v državni zbor poslal obvestilo o odstopuiz kvote Desusa s funkcije ministra za zdravje. Da je predsedniku vlade poslal pismo, v katerem ga obvešča, da je skladno s statutom Desusa in včerajšnjo odločitvijo te stranke o izstopu iz koalicije podal odstopno izjavo, so potrdili v premierovem kabinetu.Kmetijski minister, prav tako iz Desusa, je za Delo sporočil, da odstopne izjave z mesta ministra ni podal. Janša je sicer o Gantarjevem odstopu obvestil predsednika DZ. Obvestil ga je tudi, da bo začasno funkcijo ministra za zdravje prevzel sam.Gantar se je v odstopni izjavi Janši zahvalil za zaupanje. »Svoje delo sem ves čas poskušal opravljati vestno, z vso odgovornostjo in predanostjo. Verjamem, da smo skupaj opravili pomembno delo,« je med drugim zapisal v odstopni izjavi, ki nosi današnji datum.Govora o njegovem morebitnem odstopu je sicer bilo že pred odhodom Desusa iz koalicije. Vladi je zaradi neučinkovitosti ukrepov predlagal takojšnje popolno zaprtje gospodarstva. Za njegove predloge po njegovem mnenju ni bilo posluha.Medtem ko Podgoršek včerajšnjega izstopa Desusa iz koalicije ni komentiral, je Gantar po zasedanju izvršnega odbora in sveta te stranke ocenil, da je odločitev za izstop iz vladne koalicije logična glede na dogajanje na političnem področju. Sam da bo minister, dokler bo premier ocenjeval, da lahko še kaj naredi oziroma dokler ne bo drugačne odločitve, je povedal včeraj. Situacija je tako resna, da resor ne sme ostati brez nekoga, ki bo to delo delal naprej, je dodal.Statut stranke Desus, ki so ga spremenili in dopolnili letos januarja, sicer v 41. členu določa, da mora v primeru izstopa Desusa iz vladne koalicije njen minister odstopiti. Če tega ne stori, mu preneha članstvo v stranki.Medtem je prvak SMCobjavil, da je poslanska skupina njegove stranke soglasno odločila, da ne bo podprla Erjavčeve kandidature za mandatarja. Po njegovih navedbah bodo pripravili platformo, v kateri bodo dogovorili strategijo nadaljnjega delovanja stranke.Prav tako po njegovih navedbah ostajajo v SMC odprti za dogovor z vsemi, ki želijo pozitiven razvoj Slovenije. Na vprašanja Počivalšek ni odgovarjal. Tako tudi še ni znano, ali na glasovanju o konstruktivni nezaupnici, ki jo napovedujejo opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, poslanci SMC morda ne bi prevzeli glasovnic. O tem se namreč ugiba v zadnjih dneh.Nekaj pred poldnevom so v stranki Desus potrdili, da so na svoj sedež na Kersnikovi ulici v Ljubljani prejeli pošiljko z belim prahom. O tem so obvestili pristojne službe, osebe, ki so bile v stiku s pošiljko, pa so trenutno v karanteni. Na kraju dogodka posredujejo policisti in gasilci. Dodatne informacije bodo posredovali, ko bo znanega več o okoliščinah in rezultatih analize prejete snovi.