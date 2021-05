Tovornjak s tovorom je tehtal skoraj sedem namesto 3,5 tone

Tudi koprski policisti so imeli ta konec tedna »nenavadno« srečanje. Ustavili so 44-letnega voznika osebnega avtomobila iz Ljubljane, opitega, brez veljavnega vozniškega dovoljenja in še z ukradenimi registrskimi tablicami. Policistom je izročil pet paketov heroina.



V vozilu je bila 39-letna sopotnica, ki je med postopkom začela bruhati. Policisti so na kraj takoj poklicali reševalce. Preizkus alkoholiziranosti je za voznika pokazal 0,22 alkohola na liter izdihanega zraka, pozitiven je bil tudi na hitri test na kokain in opijate. Strokovni pregled na mamila je odklonil; policisti so oba predali sodnikom.

Romunski voznik je med koncem tedna tovorno vozilo znamke Mercedes-Benz Sprinter obremenil čez vsako razumno mejo. Največja dovoljena skupna masa vozila s tovorom znaša 3500 kilogramov. Ko so ga policisti Postaje prometne policije Celje na avtocesti ustavili, pa so ugotovili, da vozilo skupaj s tovorom tehta kar 6800 kilogramov. Največjo dovoljeno maso je prekoračil za 94 odstotkov.Prav tako je prekoračil obremenitev na zadnji osi za 117 odstotkov; proizvajalec je sicer opredelil, da je lahko obremenjena z 2250 kilogrami, voznik pa jo je obremenil s skoraj petimi tonami ali natančno s 4900 kilogrami.Tovrstno ravnanje voznika je bilo zelo neodgovorno, saj bi lahko v primeru morebitne prometne nesreče, sploh na avtocesti, kjer so hitrosti velike, nastale hude posledice, so ob Romunovem dejanju dejali celjski policisti, ki so mu za ugotovljene kršitve prekoračene skupne teže, prekoračene osne obremenitve in nepravilno naloženega tovora izrekli 1520 evrov globe. Polovično globo je romunski voznik poravnal na kraju.