Tragičnih voženj v nasprotno smer je čedalje več

V nadaljevanju preberite:

Nedavna tragična prometna nesreča zaradi vožnje v nasprotno smer po avtocesti ni tako zelo redek pojav, saj število teh hudih prekrškov letos celo opazno narašča. Letos je število usodnih nesreč zaradi vzroka nepravilne strani oziroma smeri vožnje po avtocesti po daljšem času znova zelo visoko. Po dostopni statistiki Agencije za varnost v prometu (AVP) je bilo do konca septembra takšnih primerov osem, ta konec tedna smo bili priča novim. V letih 2019, 2020 in 2021 sta zaradi tega vzroka umrli po dve osebi na leto, leta 2017 pa sedem oseb.

Letošnji doslej zadnji povzročitelj nesreče je bil visoke starosti (86 let), a sodeč po prejšnjih podatkih te nesreče povzročajo različno stari vozniki. Povzročitelji nesreč z vožnjo v nasprotno smer po avtocesti ali hitri cesti so bili vsaj do konca septembra po podatkih AVP stari 33, 36, 44, 49, 53, 58, 68 in 78 let.

Kot so nam sporočili z Darsa, iz njihovih podatkov o stanju voznikov, ki vozijo v napačno smer, izhaja, da med vzroki prevladujejo vinjenost in druge vrste omame, vpliv jemanja zdravil, utrujenost, starost in z njo povezane zdravstvene težave. Ugotavljajo tudi, da ko je voznik popolnoma trezen, zdrav in priseben, zelo redko naredi takšno napako. Če pa jo takšen voznik le naredi, praviloma ravna odgovorno in se ustavi, poišče pomoč in naredi vse, da prepreči prometno nesrečo.

Kaj je preventivno mogoče storiti na tem področju in kaj naj storimo, ko smo ob takšnem nevarnem dogodku sami udeleženi v prometu?