Tretjina Hrastničanov državo prosi za nov dom

3161

podpisov so v podporo novemu domu starejših zbrali v Hrastniku

Slobodan Filipovič (levo) iz društva KUD Veter ter prvopodpisani pod peticijo za nov dom starejših, danes v Ljubljani predaja 3161 podpisov. Foto Osebni Arhiv Sf

Desetletja podhranjeno področje

Marko Funkl, župan Hrastnika, Drago Kopušar, direktor Doma starejših Hrastnik, Tomaž Gantar, minister za zdravje, in Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, med obiskom Doma starejših Hrastnik julija 2020. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Danes boiz društva KUD Veter državnemu sekretarju na gospodarskem ministrstvupredal peticijo, s katero je 3161 občanov Hrastnika ali kar tretjina vseh prebivalcev te zasavske občine podprlo gradnjo novega doma za starejše.O vseh hibah doma se je na vrhuncu epidemije covida-19 lani poleti prepričal tudi minister za delo, družino in socialne zadeve, ki je takrat omenil, da načrtuje država iz proračuna za gradnjo petih domov nameniti 30 milijonov evrov. Ali je v ožjem izboru tudi hrastniški?Medtem ko čakamo na odziv ministrstva za delo, bodo Filipovič in somišljeniki odprli »prva vrata«, ki jih bodo, upajo, pripeljala tudi do podpore odločevalcev. S peticijo apelirajo na pristojna ministrstva, na poslance državnega zbora in njihove poslanske skupine, da ugodijo njihovi zahtevi za nov dom starejših. Zahteva, pravi Slobodan Filipovič, sicer tudi prvi podpisani pod peticijo in njen pobudnik, nima ne političnega ne verskega predznaka. Vse, kar želijo, je starostnikom v Hrastniku omogočiti kakovostno bivanje: »Dejstvo je, da sedanji dom ne ustreza pogojem delovanja, saj je bil zgrajen v začetku 80. let kot dijaški dom rudarske šole. Kljub številnim obljubam v zadnjih tridesetih letih naši stanovalci še vedno bivajo v nemogočih pogojih. Mislimo, da je skrajni čas, de presekamo ta gordijski vozel.«Podobnega mnenja sta bila lani, ob interventnem obisku v hrastniškem domu starejših zaradi visokega števila okuženih s koronavirusom, tako minister Cigler Kralj kot njegov tedanji kolega z ministrstva za zdravje. Zadnji je ocenil, da je bil dom zaradi kadrovske stiske neustrezen že pred epidemijo in da ne bi smel obratovati. Mimogrede: lokacija doma je bila že ob selitvi le začasna ...V pogovoru z županom Hrastnikapa je tudi minister Cigler Kralj opozoril na prenizke standarde in premalo vlaganj v domove za starejše občane ter obžaloval, da je država skrb za starejše za več kot desetletje opustila. V tem kontekstu je z občinskim vodstvom načel tudi pogovore o novem objektu.Zanj je občina Hrastnik na območju Leše že odkupila zemljišče, na pripombe države so spremenili tudi dokumentacijo za izvedbo projekta, naredili so idejno zasnovo – delno na svoje stroške, delno na stroške doma. Tudi v OPPN je dom že predviden. Čakajo le še na zagotovilo države in na – denar.