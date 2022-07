Tudi na ljubljanskem letališču odpovedi letov

Letalski potniki se po Evropi srečujejo z vrsto težav zaradi odpovedi letov, v katere so letalski prevozniki primorani zaradi pomanjkanja kadra. Na ljubljanskem letališču množičnih odpovedi letov še ne beležijo, se pa dogajajo posamične. Potniki sicer opozarjajo zlasti na odpovedi Wizzariovih letov v Bruselj.

Kot so za STA pojasnili v Fraportu Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, na brniškem letališču trenutno zaradi perečih težav pomanjkanja posadk letalskih prevoznikov prihaja le do odpovedi posameznih letov. Podatki kažejo, da je odpovedanih manj kot pet odstotkov letov.

Razočarani potniki poročajo, da je nizkocenovni madžarski letalski prevoznik Wizzair čez poletje odpovedal vse lete na liniji med Ljubljano in Brusljem, na kar kaže tudi to, da nakup vozovnic za julij in avgust ni mogoč, medtem ko je vozovnice za september možno kupiti.

V Fraportu Slovenija z začasno ukinitvijo linije vsaj zaenkrat niso seznanjeni. »Iz našega sistema ni razvidno, da bi katerikoli prevoznik v celoti odpovedal letenje v Ljubljano, a odpovedi prihajajo dnevno, tako da se lahko situacija zaradi vsesplošnega pomanjkanja posadk relativno hitro spremeni,« so pojasnili.

Zaenkrat prejemajo le odpovedi posameznih letov, situacija zato še ni tako kritična kot na nekaterih drugih evropskih letališčih. »Vendar če bo zadeva v tujini eskalirala, se lahko to hitro pozna tudi pri nas,« se zavedajo na ljubljanskem letališču.

Nejevoljnim potnikom, ki se soočijo z odpovedjo leta, na letališču pomagajo pri ponovnih rezervacijah letov, pri iskanju nastanitev in z informacijami o razlogih za odpoved, pri čemer gre v zadnjem času večinoma za operativne razloge pomanjkanja posadk pri letalskih prevoznikih.