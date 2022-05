Tudi na twitterju smo del Evrope, ne pa svet zase

V nadaljevanju preberite:

Vladni profil na twitterju je bil v zadnjih dveh letih pogosto zlorabljen za agitacijske namene predvsem stranke SDS. Kljub opozorilom, da so uradna družbena omrežja ustvarjena za informiranje in obveščanje celotne slovenske javnosti, se urad vlade za komuniciranje, ki ga upravlja, na to ni oziral. V Gibanju Svoboda nameravajo obdržati vse uradne kanale državnih institucij, a komunikacijo želijo zastaviti resneje ter predvsem bolj odgovorno in profesionalno.