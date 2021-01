Na Gorenjskem spet gneča, dostop do Velike planine ni več mogoč

Na policiji svetujejo upoštevanje pravil o parkiranju in pozivajo izletnike, da vozil ne puščajo na cesti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zaradi lepega vremena je po podatkih Policijske uprave (PU) Kranj izredno povečan promet proti planinskim izhodiščem, rekreacijskim površinam in turističnim krajem na Gorenjskem. Ob tem so izpostavili Pokljuko, Kranjsko Goro z okolico, dolino Drage, Krvavec in Ljubelj. Poteka poostren nadzor, možne so zapore posameznih cest, so sporočili s policije. Na Prometno-informacijskem centru so ob tem opozorili, da bo navedbah policije dostop do Velike planine ni več mogoč.»Kdor ima upravičen razlog in je izjema po odloku, se tam lahko giblje (najpogosteje rekreacija), kdor ga nima ali je iz druge regije, naj se že sam raje obrne, da ne bo potem slabe volje, če bodo uvedeni prekrškovni postopki,« je opozorils PU Kranj.Na policiji ob tem svetujejo upoštevanje pravil o parkiranju in pozivajo izletnike, da vozil ne puščajo na cesti. Povsod mora biti puščen prostor za široka intervencijska vozila. Gorenjski policisti pozivajo k upoštevanju prometnih pravil in ukrepov za zmanjševanje širjenja novega koronavirusa.Od 8. decembra do 6. januarja je v Ratečah zapadlo več kot dva metra snega, v Kranjski Gori meter in pol, v Mojstrani pa okoli 1,2 metra. A v zadnjem času zaznavajo tudi veliko nestrpnost domačinov. »Pa ne zato, ker bi imeli kaj proti obiskovalcem, temveč zato, ker določeni ne upoštevajo pravil, kar lahko vodi do vnosa okužb, medtem ko se domačini na podeželju ukrepov držijo. Na podeželju je tudi veliko starejših, ki jih covid-19 še bolj skrbi,« je pojasnilaiz Turističnega društva Rateče-Planica.V zadnjih tednih je sicer nadpovprečen obisk tudi na manj znanih izletniških točk. Veliko ljudje je ne le v Jasni, Vratih ali Ratečah, temveč tudi v Završnici, Javorniškem Rovtu in na Planini pod Golico. Gneča ne povzroča le epidemioloških tveganj, temveč tudi preglavice v prometu. Prejšnji vikend in prek praznikov je naval vozil ponekod praktično blokiral ves promet in domačinom onemogočil normalno bivanje.