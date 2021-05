Učenci in dijaki naj bi se samotestirali doma

Vračanje v šole

Teste za samotestiranje učencev in dijakov imajo osnovne in srednje šole v svojih prostorih že dober mesec. Napovedovali so izobraževanje, kako se testi uporabljajo, a se je izkazalo, da testi še niso bili validirani. Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je sredi aprila napovedala, da naj Javna agencija za zdravila in pripomočke (JAZMP) validiranje testov zaključila v nekaj dneh. Kot pravijo predstavniki ravnateljev osnovnih in srednjih šol, naj bi JAZMP minuli petek odobrila uporabo testov za samotestiranje.Ravnatelji imajo danes še en sestanek o samotestiranju, po zadnjih informacijah pa naj bi se učenci in dijaki samotestirali sami doma, prvič že prihodnji ponedeljek. Za samotestiranje doma si je prizadevala večina ravnateljev, saj so ocenjevali, da bo to dodatna obremenitev zaposlenih v šolah, poleg tega bi bilo težko uskladiti urnike za samotestiranje, saj nekateri začno že ob 7. uri in ne morejo prej priti, ker nimajo prevoza. Da bi ukrep samotestiranja prenesli na učitelje, je nasprotoval tudi Sviz. Prav veliko zanimanja za samotestiranje ni bilo, so pa ravnatelji že takrat ocenjevali, da bi ga bilo več, če bi to lahko učenci in dijaki počeli sami doma.Na današnjem sestanku s pristojnimi poleg vseh odgovorov glede samotestiranja pa predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev Gregor Pečan želi tudi odgovor na predlog, da bi karanteno pri otrocih lahko skrajšali s testiranjem: »Otroke, ki so v karanteni, bi po petih dneh še enkrat testirali, kot to že velja v nekaterih primerih. S tem bi jim karanteno skrajšali za pet dni. Pet dni več bi lahko bili v šoli.«Danes so se sicer po več mesecih v srednje šole vrnili vsi dijaki hkrati in tudi študenti v predavalnice. Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Frančiška Al-Mansour je dejala, da so dijakom odredili matične učilnice, kot so jih imeli tudi 1. septembra: »Zelo je pomembno, da so končno vsi v šoli. Predvsem zaradi vaj in prakse.«