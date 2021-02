UKC Ljubljana bo začasno vodil Jože Golobič

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zastavljen zelo velik investicijski cikel

Največji izziv bo zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe

Ali bo kandidiral na razpisu za generalnega direktorja, še ni znano

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana se je danes uradno seznanil z imenovanjemna mesto ministra za zdravje. Za začasnega generalnega direktorja do imenovanja novega oziroma za največ eno leto je soglasno imenoval dosedanjega predsednika sveta. Za novo predsednico sveta so imenovaliKolarjevo so na čelo sveta osrednje slovenske bolnišnice imenovali do konca mandata trenutne sestave sveta, ki se izteče v začetku aprila. Trenutno že potekajo postopki za imenovanje novih članov, tako na ministrstvu za zdravje kot za izvedbo volitev predstavnikov zaposlenih.»Ker se temu svetu izteka mandata, je prav da novi svet objavi razpis in izbere novega direktorja,« je Kolarjeva dejala v izjavi za medije ob robu današnja seje sveta UKC.Imenovanje za Golobiča predstavlja izjemno čast, hkrati pa se zaveda bremena, ki ga s tem prevzema. Kot je spomnil, je svet UKC vodil zadnja tri leta in pol ter je seznanjen z glavnino projektov in težav kliničnega centra. »Ponujeno kandidaturo sem sprejel, ker menim, da lahko na ta način zagotovimo kontinuiteto vseh zastavljenih projektov,« je poudaril.Po njegovih besedah imajo v UKC zastavljen zelo velik investicijski cikel s kar nekaj novogradnjami in obnovami »v zelo napeti časovnici«.»Zato bi lahko vsak zastoj povzročil morebiti celo neuspešno izvedbo projekta ali kakšno izgubo evropskih sredstev, česar si nihče ne želi,« je poudaril.Podobno menijo tudi člani sveta zavoda. Prepričani so, da bo z Golobičevim imenovanjem s čim manj pretresi zagotovljeno stabilno in tekoče poslovanje in nadaljevanje projektov, ki jih je zastavila Poklukarjeva ekipa, so zapisali na spletni strani ljubljanskega UKC.Kontinuiteta je po Golobičevi oceni pomembna tudi zato, ker epidemija covida-19 še ni končana, prav tako v tem trenutku ni mogoče napovedati, kako se bo razpletla. Vsekakor se bodo skladno s pripravljeno izhodno strategijo čim prej in v čim večjem obsegu posvetili programom, ki so bili okrnjeni, je še napovedal v izjavi za medije.Po njegovem mnenju je težko pričakovati, da bo bolnišnica hitro dosegla obseg dejavnosti, ki so potekale pred začetkom epidemije, saj delo poteka pod posebnimi pogoji zaradi varnosti bolnikov. »Največji izziv bo zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe za prebivalce Slovenije ter hkrati omogočati razvoj stroke,« je še ocenil.Poklukar je klinični center po Golobičevem mnenju pustil v »precej dobri kondiciji in pripravljen za nove podvige«. Meni, da sta volja in morala zaposlenih na precej dobrem nivoju, ostajajo pa nekatere težave, kot so pomanjkanje kadra in preobremenjenost zaposlenih.Svet UKC se danes še ni seznanil s poslovanjem bolnišnice za lansko leto, saj dokončnih podatkov o tem še ni. »V tem trenutku ne moremo povedati drugega kot to, da če bo UKC preteklo leto zaključil z negativnim izidom, bo ta izjemno majhen,« je dejal. Dodal je, da bo izguba manjša od predvidene.Na vprašanje, ali se bo odločil za prijavo na razpis za generalnega direktorja, je Golobič odvrnil, da je o tem še prezgodaj govoriti. »Kot se sedaj počutim, menim, da bom ob objavi razpisa nadaljeval odvetniško kariero,« je še dodal.Golobič je trenutno partner v odvetniški družbi Brezavšček, Golobič, Osterman in partnerji. Družba se večinoma ukvarja z gospodarskim, korporacijskim in okoljskim pravom. Pred tem je v okviru Združenih narodov deloval kot posebni svetovalec za prestrukturiranje komunalnega sektorja distriktu Brčko (BiH), zaposlen pa je bil tudi v javnem podjetju Parkirišča kot namestnik direktorja in kot pomočnik generalnega direktorja v Javnem holdingu Ljubljana.Po zaključenem študiju na ljubljanski pravni fakulteti je svojo poklicno pot sicer začel na ministrstvu za gospodarstvo, je razvidno iz življenjepisa, objavljenega na spletni strani UKC.