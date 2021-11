UKC Ljubljana zaradi pomanjkanja kadra prosi za pomoč

V. d. generalnega direktorja UKCL Jože Golobič je dejal, da na UKC nadur ne beležijo več. Zahvalil se je vojski in Rdečemu križu, ki sta bolnišnici priskočila na pomoč. Vodja covidnega oddelka BPD Matic Koželj je poudaril, da se bolnišnica sooča s hudo kadrovsko stisko, in prosil vse, ki bi lahko priskočili na pomoč, naj to storijo.

Glavna medicinska sestra UKCL Zdenka Mrak je pojasnila, da so prerazporedili medicinske sestre z različnih oddelkov, bolnišnic in zdravstvenih domov. Sleherna pomoč bi prišla prav, je poudarila.

Razširitev na Bolnišnico Petra Držaja

UKC Ljubljana danes v prostorih Bolnišnice Petra Držaja odpira nov covidni oddelek, kjer bodo za začetek zagotovili 37 dodatnih postelj. Nove kapacitete odpirajo tudi druge covidne bolnišnice, njihova vodstva pa bodo tudi danes z ministrstvom za zdravje iskala rešitve za zagotavljanje dodatnih kapacitet.

Tokratne številke za nedeljo so rekordne. Opravili so 3415 testov PCR, od tega je bilo pozitivnih 1815 ljudi, kar znaša 53 odstotkov, poroča NIJZ. V nedeljo je v Sloveniji naraslo tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov: trenutno jih zdravijo 1008, od tega jih je 229 na intenzivnih oddelkih, umrlo pa je 11 ljudi.