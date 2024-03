Za mesto strokovnega direktorja naše največje bolnišnice se ne poteguje nihče

Na razpis za eno težjih delovnih mest v državi – strokovno vodenje UKC Ljubljana – ni prispela nobena prijava, smo izvedeli neuradno. Sedanjemu vršilcu dolžnosti strokovnega direktorja dr. Gregorju Norčiču se izteče enoletni mandat čez dva dni, vendar tega dela ne želi več nadaljevati.

Pričakovati je sicer, da ga bo svet zavoda na današnji popoldanski seji sicer ponovno imenoval za v. d. strokovnega direktorja, saj UKC brez strokovnega direktorja ne more delovati. Lahko pa, da ima svet zavoda v rokavu kakšnega drugega kandidata za vršilca dolžnosti strokovnega direktorja.

Lani je dr. Norčiča predlagal strokovni svet

Abdominalni kirurg dr. Gregor Norčič je bil imenovan za vršilca dolžnosti strokovnega direktorja UKC na današnji dan pred letom dni, nekaj dni za tem, ko je s funkcije odstopila dotedanja strokovna direktorica dr. Jadranka Buturović Ponikvar. Dr. Norčič se tudi lani ni potegoval za funkcijo, pač pa ga je za funkcijo predlagal strokovni svet UKC. Po imenovanju je za Delo povedal, da »je to zelo veliko priznanje, velika odgovornost in tudi breme«. Funkcijo je prevzel »kot kirurg, ki je pripravljen prevzemati odgovornost, in ne sprašuje, ko mu nekdo neko nalogo naloži«.

Pričakovati je, da bo svet zavoda podaljšal mandat sedanjemu v. d. dr. Gregorju Norčiču. FOTO: Blaž Samec/Delo

Koordinacija prenove

Zdaleč največja naloga, ki jo izvaja dr. Norčič, je koordinacija medicinskih strok v projektu celovite prenove UKC, ki ravnokar poteka. Dr. Norčič skupaj s strokovnim svetom in generalnim direktorjem UKC dr. Markom Jugom opozarja na nujo izgradnje stavbe modularne bolnišnice, brez katere ne bo mogoče prenoviti drugih stavb v UKC, saj je bolnike iz njih v času prenove treba nekam preseliti.

Strokovno vodenje UKC Ljubljana, ustanove z več kot 8300 zaposlenimi, med njimi je več kot 300 doktorjev znanosti, je zahtevna naloga. S tem, ko se zanjo nihče ne prijavi, tudi nihče ne napiše razvojne vizije naše najpomembnejše zdravstvene ustanove in medicinskega raziskovalnega centra. Bolnišnica pripravlja sicer ravnokar poseben dokument – strategijo razvoja UKC, ki bo predvidoma vsebovala tudi vizijo strokovnega razvoja. Sprejeta naj bi bila do poletja.

Kriza vodenja bolnišnic

Kriza vodenja utegne zajeti tudi druge bolnišnice, nas je opozoril strokovni direktor ene izmed regijskih bolnišnic. Vodilni zdravniki imajo namreč nižje plače od »navadnih« zdravnikov. Strokovni direktor UKC Ljubljana je uvrščen v 59. plačni razred, če bi bil navadni zdravnik, bi lahko dosegel 63. plačni razred. Podobno je v regijskih bolnišnicah. Strokovni direktorji manjših regijskih bolnišnic so uvrščeni v največ 57. plačni razred, kot »navadni« zdravniki bi lahko dosegli višji plačni razred. Težava je – tako naš vir – tudi s kandidatkami za glavne sestre, ki na tej funkciji ne delajo več popoldne in ne dežurajo; prihodki se jim tako v celoti zmanjšajo za nekaj sto evrov.