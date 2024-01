Naša največja bolnišnica je zaradi prenavljanja že delno izpraznjena, za bolnike ima 120 postelj manj, v začasnih pogojih drugje delujejo tudi nekateri oddelki, zdaj pa ni jasno, ali se bodo dela sploh nadaljevala in kdaj. Kratki stik je nastal med ministrstvom za zdravje, ki prenovo vodi, in izvajalcem del, podjetjem GH Holding. Kako razrešiti zaplet? »UKC je treba prenavljati naprej takoj, odprta pravna vprašanja pa reševati kasneje na sodišču,« meni vodstvo UKC v daljšem pogovoru za Delo.

»UKC Ljubljana pomeni tretjino slovenskega bolnišničnega zdravljenja, v njem zdravimo najhuje prizadete bolnike iz vse Slovenije. Je edinstvena bolnišnica za Slovenijo, zato ne moremo primerjati položaja UKC z nobeno bolnišnico v kateri drugi državi. V vsaki večji državi imajo več takih bolnišnic, kot je UKC Ljubljana. Če v Avstriji pade Salzburg ali Dunaj, bodo bolniki zdravljeni kje drugje. Če pade UKC, nadomestila zanj ni. To je izjemno kritična infrastruktura. Do te stavbe se je treba odgovorno obnašati. UKC je nujno prenoviti do konca,« je odgovoril generalni direktor UKC, kirurg dr. Marko Jug na vprašanje, kaj bi pomenila zaustavitev prenove za našo največjo bolnišnico.

Gole stene, bolniki izseljeni

Prva osmina glavne stavbe je že izpraznjena. UKC je tako ostal brez približno 120 postelj za bolnike, iz tega dela je izseljena zahtevna oprema, denimo del nefrološkega oddelka, ki je bil šele pred kratkim obnovljen, in polintenzivna enota kardiologije za zdravljenje srčnih infarktov. Ostale so gole in delno porušene stene. Sedem osmin glavne stavbe to še čaka. Toda dela so zaradi kratkega stika med ministrstvom in izvajalcem izjemno upočasnjena, pravzaprav v slepi ulici. Kaj, če se na tej točki prenova za daljši čas zaustavi?

»Tega si sploh ne moremo predstavljati. Stavbo so načeli in prenovo je treba pripeljati do konca. Če bi odstopili od prenove, bo to zelo slabo. Sobe so dotrajane, na meji sprejemljivega, v njih bolniki nimajo standarda, ki pritiče razviti Evropi v letu 2024. Vsak trenutek lahko odpovedo dvigala. Če bi bila stavba izolirana in če bi imeli urejeno razsvetljavo z varčnimi žarnicami in luči na samodejno prižiganje in ugašanje, bi po oceni naših inženirjev privarčevali milijonske zneske. Si predstavljate? V ljubljanski zrak vsako leto izpuhti vsaj milijon evrov, nas pa opominjajo, naj varčujemo pri gazah za bolnike,« pove kirurg dr. Gregor Norčič, strokovni direktor UKC.

»UKC bomo potrebovali ne glede na to, ali je vlada desna ali leva,« opozarja kirurg dr. Gregor Norčič, strokovni direktor UKC, na absurdnost dejstva, da se vsaka politična opcija naložb v zdravstvu loteva na novo.

Okvara dvigal UKC ustavi

Omenjena dvigala so nevralgična točka stavbe. Brez njih UKC ne more delovati. »UKC je tako dotrajan, da je nemogoče trditi, da bi brez prenove lahko deloval še naslednjih pet let. Za dvigala v njem pa ne moremo zagotoviti niti tedna dni nemotenega delovanja. Dvigala so iztrošena, rezervnih delov ni mogoče dobiti. Trenutno zagato rešujemo tako, da smo eno dvigalo zaprli in z njegovimi deli servisiramo druga dvigala. Tako zmanjšujemo število dvigal. Počasi bomo imeli zgolj pet dvigal, nato štiri. Treba je vedeti, da so dvigala v bolnišnici, v kateri je vsak dan 800 bolnikov in 1500 zaposlenih, zelo obremenjena. Če bi dvigala prenehala delovati, se klinični center ustavi. Bolnikov ne moremo nositi v osmo nadstropje. Tudi zato je nesprejemljivo, da bi se prenova ustavila,« opozori dr. Jug. Zakaj so dvigala tako nujno potrebna?

Prenašati bolnike nemogoče

Centralni operacijski blok in skoraj vsa diagnostična dejavnost sta v prvem nadstropju DTS (diagnostičo-terapevtskega centra), oddelki z bolniškimi sobami pa so locirani od drugega do osmega nadstropja. Tako rekoč vsak bolnik, ki je zdravljen v UKC, potrebuje prevoz z dvigalom. »Bolnišnica je vsebinsko povezana z ležanjem v postelji. Večina bolnikov, ki so bili operirani, nekaj dni preleži v postelji, priključeni so na celo vrsto aparatur. Če takšne bolnike peljemo na kakšno preiskavo ali na operacijo v prvo nadstropje, jih že tehnično gledano ne moremo nositi po stopnicah skupaj z aparati. To je neizvedljivo. Manjši delež bolnikov bi lahko šel sam po stopnicah na preiskavo ali operacijo. V operacijsko bi lahko prišli peš, nazaj pa ne več,« pojasnjuje strokovni direktor. Sicer pa z dvigali prevažajo tudi zdravila iz lekarne v kleti do bolnikov v nadstropjih, hrano za bolnike in vse drugo, kar je potrebno za delovanje glavne stavbe. Ko bodo med prenovo obremenjena še z drugimi težkimi prevozi, bodo toliko prej obnemogla. Zato načrtujejo, da bi bilo treba v času prenove namestiti zunanja dvigala, je povedal dr. Jug.

Nujno potrebne prenove

Generalni direktor spomni, da je glavna stavba stara dobrih 50 let, a prav toliko je tudi povprečna starost vseh stavb pod okriljem UKC Ljubljana. »Nekatere stavbe so stare tudi več kot sto let. V kritičnem stanju so infekcijska klinika, gastroenterološka klinika, stara travmatološka klinika in dermatovenerološka klinika. Kje smo bili zadnjih 50 let, da jih nismo obnovili? Ni nas bilo. Zdaj so prenove priložnost in obveznost. Stavbe je nujno prenoviti, ne le zaradi udobja, pač pa zaradi preprečevanja okužb, požarne varnosti, varnih in učinkovitih transportov pacientov, hrane in zdravil. V izjemnem zaostanku smo. Samo za vzdrževanje bi potrebovali 38 milijonov evrov vsako leto, da bi UKC kot celota lahko deloval v normalnih razmerah, brez iztrošene opreme in prostorov. Zelo nas skrbi. Če nam ne bo uspelo s prenovo glavne stavbe, bo nemogoče izvesti prenovo infekcijske in gastro klinike. Nobenega nadomestnega prostora nimamo, bolnike pa je treba nekje zdraviti. Če pokleknemo pri prenovi glavne stavbe, se nam sesede bistveno več kot le prenova te stavbe,« pojasnjuje generalni direktor.

Boljše razmere v zaporu

kot v UKC

Razmere za delo so še posebej pomembne v časih, ko zaposleni odhajajo iz zdravstva. »Ste opazili novico, da je Mercator zvišal plače za deset odstotkov, v javnem sektorju pa so benevolentno privolili v dvig nekaj več kot tri odstotke, pri tem da sestre iz bolnišnic pregovorno odhajajo v Mercator in druge trgovine?« spomni strokovni direktor in opozarja, da so poleg plač tudi vlaganja v infrastrukturo pomembno sporočilo. »Če pustiš tako pomembno dejavnost, kot je zdravstvo, v dotrajanih stavbah, kaj s tem sporočaš? V kar družba vlaga, to ceni. Po drugi strani imajo urejene razmere v stavbah močan placebo učinek za bolnike. Na bolnikovo podzavest delujejo škripajoča omarica, puščanje vode v kopalnici, linolej, ki odstopa, postelje, stare 50 let. Kako naj zaupa, da dobi v operacijski dvorani najbolj strokovno storitev, kar obstaja? In še višek cinizma: medtem ko se prenova UKC ustavlja, na drugem koncu hitro raste sodoben zapor. Kakšno sporočilo je to? Standard za zapornike bo višji kot za bolnike v največji in najpomembnejši bolnišnici v državi. Nimam več kaj dodati!« je ogorčen kirurg dr. Norčič.

Glavna stavba UKC je bila načrtovana v 60. letih prejšnjega stoletja, zgrajena in odprta za bolnike je bila v začetku 70. let. Takrat je bila najsodobnejša bolnišnica daleč naokoli, danes pa stavba še zdaleč ni več po evropskih standardih. Da bi se vsaj približali Evropi, so zdravniki v tehnološkem načrtu prenove predlagali nekaj izboljšav za bolnike, zaradi katerih sta si prišla navzkriž ministrstvo za zdravje in izvajalec, posledično se je prenova tako rekoč ustavila. Za kakšne spremembe gre?

En tuš za šest do 15 bolnikov

»Bistvena izboljšava, ki smo jo vnesli v tehnološki načrt, je namenjena bolnikom, njihovemu udobju in varnosti. Stavba je zdaj tako zgrajena, da imata po dve sobi skupni tuš in WC. V sobah so trije do štirje bolniki, kar pomeni, da za isti tuš in WC kandidira od šest do osem bolnikov. To je razmeroma nizek standard. Če je en izmed bolnikov okužen, si kopalnice ne sme deliti z neokuženimi. Tako se lahko zgodi, da kopalnico zaseda ena oseba, vsi drugi pa morajo hoditi v sosednji tuš in WC, ki že imata svojih šest oziroma osem uporabnikov. To je zares nizek standard. Z minimalno gradbeno spremembo smo želeli doseči, da bi imela vsaka soba svoj tuš in svoj WC, kar še vedno ni zelo visok standard, a je za 50 odstotkov boljši od sedanjega. Drugič, malo smo spremenili skupne prostore v centralnem delu hodnika, da bi jih bolje izkoristili in da bi negovalni kader, ki je ves čas na oddelku, imel dnevni prostor z naravno svetlobo. Tako bi se razmere za delo zanje vsaj malo izboljšale. V devetem nadstropju, kjer je zdaj skladišče, bi naredili sobice za osebje, seminarje, administrativna opravila. S tem bi sprostili prostor v nižjih nadstropjih za bolniške postelje. Dvigala, ki gredo zdaj do osmega nadstropja, bi šla do vrha,« pojasnjuje generalni direktor spremembe, ki so povzročile nesoglasja. Zakaj?

Kronično nezaupanje

»Vsaka investicija v zdravstvu je zelo občutljiva, ker so se v preteklosti ves čas pojavljale težave, sumi korupcije. Vse investicije so zato okužene s pridihom, češ da je zagotovo nekaj narobe. Po taki formuli je težko delati in zelo težko konsistentno vztrajati pri izvrševanju prenov. Za nazaj težko govorim. Zagotavljam pa, da izvajamo zdaj prenovo izjemno skrbno. Ne dopuščam nikomur, da bi izkoriščal kakršenkoli položaj za kakršenkoli interes, razen da gradimo. Če pa smo vsi skupaj talci kroničnega fatalnega nezaupanja, potem ne bomo nikoli nič naredili. Veste, bistveno lažje je biti destruktiven kot konstruktiven. Pri destruktivnosti nimate nobene odgovornosti, pri konstruktivnosti pa imate odgovornost za vsako potezo, še posebej v zdravstvu. Ljudje preprosto nočejo prevzemati odgovornosti. Slovenska družba je prežeta z neodgovornostjo ali pa izogibanjem odgovornosti. Tako smo prišli v pat položaj,« trpko ugotavlja dr. Jug. Kje točno se je po njegovem videnju zataknila prenova?

Vsaka investicija v zdravstvu je zelo občutljiva, ker so se v preteklosti ves čas pojavljale težave, sumi korupcije.

Različna pogleda

na osnovno pogodbo

»Ministrstvo se s spremembami strinja. A znašli smo se v položaju, ko je ministrstvo z novo zasedbo natančno preučilo pogoje v pogodbah in je prišlo do zaključka, da so spremembe, ki jih stroka predvideva, že del osnovne pogodbe, medtem ko izvajalec trdi, da te spremembe predstavljajo dodatna dela. Tukaj gre za različno pravno tolmačenje osnovne pogodbe in predlagal bi razumsko rešitev: imamo pravno vprašanje in pravna vprašanja rešuje sodišče. Toda ne zdaj. Mi moramo prenovo nadaljevati takoj. Potem pa, če so tolmačenja različna, naj sodišče presodi, ali so dejansko to bila dela, ki predstavljajo dodatna dela in jih je treba dodatno plačati in tudi objektivno oceniti, kolikšna je njihova vrednost. A mi moramo nadaljevati prenovo,« apelira generalni direktor UKC na odločevalce.

Po besedah dr. Juga je neproduktivno, da poskušamo iskati krivce za nazaj, s tem prikrivamo našo nesposobnost v tem trenutku. »Smo v trenutku, v katerem smo, in treba je gledati naprej. Stanje je zelo zapleteno, drži, a treba je biti konstruktiven, prevzemati odgovornosti in jih ne prenašati na drugega. Kdor nima pred seboj konkretnega bolnika, se lahko spreneveda in tuhta. Ko pa imaš bolnika pred seboj, veš, da je treba nekaj narediti. Torej, pazimo, da ne bo nobenega izkoriščanja položajev, a premikajmo se naprej. Sicer bomo vse bolj in bolj zaostajali,« meni generalni direktor UKC.

Čakanje povzroča izgube

Trimilijonski dodatni strošek zaradi kopalnic v celotni finančni postavitvi ni zelo velik. Po besedah sogovornika izgubi samo kirurška klinika zaradi sedanjega zaprtja osmine stavbe tri milijone evrov na leto, saj ne more operirati toliko bolnikov, kot jih sicer. Še tri milijone evrov so stale potrebne adaptacije prostorov, v katere so preselili prej omenjeno opremo in dejavnost iz prve osmine, kar mora UKC kriti iz lastnih sredstev. Oba izdatka bosta vplivala na finančni izid. »Kljub temu da smo v prenovi, nam uspe izvesti z zavarovalnico dogovorjeni program skoraj stoodstotno. A to, da se od nas pričakuje, da bomo ob delno zaprti bolnišnici izvajali ne vem kakšen dodatni program, ob tem, da 365 dni na leto 24 ur na dan sprejemamo vse bolnike, pa se kljub temu nenehno izpostavlja UKC kot problematičen, to je sprenevedanje, ki ga res težko prenašamo. Družba ne razume problematike. Ko mediji poročate, da pride 500 ljudi na urgenco in kakšna katastrofa je to, naj povem, da je to povsem napačen pogled. Družba bi lahko bila vesela, da je 31. decembra opolnoči v središču Ljubljane bolnišnica, ki sprejme vsakega pacienta, pa če je pacientov 500 ali 700,« pojasni sogovornik.

UKC potrebuje pomoč,

da bo zdržal

Nadaljuje, da družba sočasno pozablja, da nekateri izvajalci okoli novega leta dva tedna nimajo odprtih vrat, da se bolniki nimajo kam obrniti in zato prihajajo v UKC. Nekateri izvajalci so ukinili po kakšno dežurno mesto in z ukinitvijo zmanjšujejo svoje stroške, saj vsako dežurno mesto stane okoli 300.000 evrov na leto, pove. »In kaj se zgodi? Na urgenci v UKC imamo 600 ljudi. In potem je kriv UKC, ker ne more oskrbeti vseh takoj. To je sprenevedanje, ki vodi v propad. Nikogar ne zanima, kakšne težave ima UKC. Naši družbi je pomembno, da ima grdega račka, na katerega lahko vsi kažemo s prstom in s tem operemo lastno neučinkovitost in še kaj več. Če ima UKC težavo in seveda jo imamo, ker smo v težavnem položaju, je vedno izpostavljen. In kadar si izpostavljen, se na vas lahko politično, ekonomsko ali kako drugače pritiska,« je dejal sogovornik in znova poudaril, da je prenova za UKC zelo zahteven poseg. »UKC potrebuje pomoč, da bomo to zdržali,« apelira na vse.

Modularna bolnišnica

čaka na ministrstvo Slovenija se je odločila v prihodnjih letih obnoviti najbolj kritične bolnišnične zgradbe v Ljubljani. Teh je skupaj z glavno stavbo UKC vsaj šest. Za to potrebuje UKC modularno bolnišnico, v katero bodo zaporedno selili bolnike in dejavnost iz stavb, ki bodo v prenovi. Nujno jo bodo potrebovali že, ko bodo izselili še drugo osmino UKC. »To bo hkrati s prenovo infekcijske klinike in njeno preselitvijo. Ko bodo marca ali aprila začeli graditi infekcijsko kliniko, bomo pretežni del bolnikov preselili v sedanjo negovalno bolnišnico, intenzivne terapije pa v DTS, kjer so bili covidni bolniki. Potem ne bo več negovalne bolnišnice v Ljubljani in nobenih rezervnih prostorov. Naslednjih bolnikov ne bo kam seliti,« je povedal dr. Jug. Modularna bolnišnica bi morala biti zgrajena najkasneje čez leto dni. Z gradbenega stališča je časa še dovolj, a ministrstvo še ni potrdilo načrta.