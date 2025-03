Umrl bobnar skupine Avtomobili - Lučko

Sporočilo o smrti dolgoletnega bobnarja skupine Avtomobili, Lucijana Kodermaca – Lučka, je pretreslo ljubitelje glasbe. Skupina Avtomobili je novico delila na svoji uradni Facebook strani, kjer so zapisali: »Sporočamo vam žalostno novico, da nas je sinoči za vedno zapustil naš dolgoletni bobnar Lucijan Kodermac – Lučko.« Objava je bila pospremljena z več skupnimi fotografijami, ki so obujale spomine na njihovo skupno glasbeno pot.

Lučko je bil več let ključni član te legendarne slovenske skupine, ki je svojo glasbeno pot začela leta 1982 v Novi Gorici. Ustanovila sta jo brata Marko in Mirko Vuksanović. Marko je prevzel vlogo vokalista, Mirko pa je igral klaviature in prav tako prispeval vokale. Od svojih začetkov so Avtomobili razvili edinstven glasbeni slog, ki združuje elemente popa, rocka in novega vala, kar jim je omogočilo, da so postali ena najbolj prepoznavnih in izvirnih rock zasedb v Sloveniji.

V prvih letih delovanja so Avtomobili veliko nastopali zunaj Slovenije, predvsem v republikah nekdanje Jugoslavije. Sčasoma so svoje aktivnosti osredotočili na slovenski prostor, kjer so si pridobili zveste oboževalce. Skupina je skozi leta doživela več sprememb v članstvu. Lucijan Kodermac – Lučko, ki se je skupini pridružil kot bobnar, je bil eden izmed ključnih članov, ki je s svojim talentom in energijo bistveno prispeval k uspehu.

Avtomobili so skozi svojo dolgo kariero izdali številne albume. Med njihove največje uspešnice sodijo pesmi, kot so »Argentina«, »Skozi leta«, »Ljubezen ne stanuje tu«, »Enakonočje« in »Gospodar«.

Med pomembnejše nastope sodijo nedavni koncerti v Narodnem domu Maribor in Vetrinjskem dvoru, kjer so predstavili svoj novi album. Ti koncerti so pokazali, da Avtomobili še vedno sodijo med najboljše rock skupine v Sloveniji, njihova glasba pa ostaja sveža in relevantna.